Neyi Sorusu Hangi Ögeyi Buldurur? Yükleme Sorulan Neyi Sorusunun Cevabı Hangi Ögeyi Verir?

Cümlenin ögeleri, temel ve yardımcı ögeler olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Temel ögeler, cümlenin vazgeçilmez parçalarıdır. Yardımcı ögeler, cümlenin anlamını tamamlayan ve yükleme çeşitli bakımlardan bağlı olan unsurlardır. Bu grupta nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümleci yer alır. Yüklem ve özne bu gruba girer. Yükleme sorulan neyi sorusu hangi ögeyi buldurur, cevabı hangi ögeyi verir gibi konular kelimenin ya da kelime öbeğinin hangi öge olduğunu anlatır.

Neyi Sorusu Hangi Ögeyi Buldurur?

Türkçede cümlenin ögelerini bulmak için yükleme yöneltilen sorular, cümledeki her ögeyi tespit etmede temel bir yöntemdir. "Neyi?" sorusu da bu sorular arasında önemli bir yere sahiptir. "Neyi?" sorusu, yükleme yöneltilerek, eylemden doğrudan etkilenen varlığı, yani belirtili nesneyi buldurur. Bu makalede, "Neyi?" sorusunun hangi ögeyi buldurduğu, belirtili nesneyle ilişkisi ve ayrıntılı örnekler ele alınacaktır.

Cümlede yer alan ögeler, yükleme bağlı olarak işlev üstlenir. "Neyi?" sorusu, özellikle bir eylemin doğrudan etkisini tespit etmek için kullanılır. Bu sorunun cevabı her zaman belirtili nesne olarak adlandırılan ögeyi verir.

•Yüklemde ifade edilen işten doğrudan etkilenen varlıktır.

•İsmin -i hâl eki almış hâliyle bulunur. Bu nedenle "Neyi?" sorusu, cümlede belirtili nesneyi bulmak için sorulur.

•"Neyi?" sorusu, yükleme yöneltilir ve bu sorunun cevabı, cümlede belirtili nesnenin ne olduğunu açıkça ortaya koyar.

Yükleme Sorulan Neyi Sorusunun Cevabı Hangi Ögeyi Verir?

"Neyi?" sorusu yalnızca belirtili nesneyi buldurur. Dolayısıyla, bu soru diğer cümle ögelerini bulmak için kullanılmaz. Belirtili nesne, yükleme doğrudan bağlıdır ve çoğu zaman eylemin etkisi altında olan somut ya da soyut bir varlığı ifade eder. Aşağıda belirtili nesnenin nasıl bulunduğu örneklerle açıklanmıştır:

Örnekler:

1.Ahmet kitabı okudu.

•Yüklem: okudu

•Neyi okudu? Kitabı (Belirtili nesne)

2.Annem yemeği pişirdi.

•Yüklem: pişirdi

•Neyi pişirdi? Yemeği (Belirtili nesne)

3.Öğrenciler projeyi tamamladı.

•Yüklem: tamamladı

•Neyi tamamladı? Projeyi (Belirtili nesne)