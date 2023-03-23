Neyse ki sözcüğü pek çok kişinin yanlış yazdığı kelimeler arasında yer almaktadır. Dilbilgisi konuları arasında önemli bir yere sahip olan bağlaç konusu bulunur. Neyse ki sözcüğünün sonunda bulunan ki eki de bağlaç olarak kullanılır. Bu yazımızda sizler için neyse ki nasıl yazılır, TDK neyseki doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

Neyse Ki Nasıl Yazılır?

Neyse ki sözcüğü hem günlük konuşmalarda hem de yazılı iletişimlerde çok sık kullanılan bir kelimedir. Neyse ki sözcüğünün sonundaki ek bağlaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bağlaçların cümle içerisinde tek başına kullanılması mümkün değildir. Bağlaçlar cümleleri birbirine bağlamak için kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre neyse ki sözcüğünün doğru yazılışı şu şekildedir:

Neyse ki – doğru kullanım

Neyseki – yanlış kullanım

TDK Neyseki Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

TDK'ya göre neyse ki kelimesinin ayrı bir şekilde yazılması gerekir. Bu kelimenin neyseki şeklinde birleşik olarak yazımı yanlıştır. Bu yüzden bu sözcüğün doğru yazılış şekli "neyse ki" şeklindedir. Neyse ki sözcüğünün doğru yazımıyla ilgili birkaç örnek cümle vermemiz gerekirse: