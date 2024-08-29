Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Nerede, Nasıl Gidilir? Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yol Tarifi

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde, çeşitli bitki türleri ile doğal dinlenme alanları bulunur. Bu doğal atmosfer, stres atma ve doğa ile iç içe vakit geçirme fırsatı tanımaktadır. Bahçe, çocuklar ve aileler için de uygun bir mekandır. Doğa ile tanışma ve bitkileri gözlemleme imkanı sunar. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi nerede, hangi ilçede ve yol tarifi ile nasıl gidilir bilinmeden yola çıkılmamalıdır.

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Nerede ve Nasıl Gidilir?

İstanbul Ataşehir'deki Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ne Avrupa ve Anadolu Yakası'ndan nasıl ulaşılabileceğine dair detaylar şu şekildedir:

Avrupa Yakası'ndan (Örneğin, Taksim veya Beşiktaş'tan), E-5 Karayolu( D- 100) üzerinden Ataşehir yönüne doğru ilerleyin. Levent'ten E-5 Karayolu'na girin ve Ataşehir çıkışını takip edin. E-5' ten Ataşehir çıkışına girin ve Kayışdağı Mahallesi'ne yönelin. Mevlana Caddesi'ne sağa dönün ve bahçeye ulaşın.

M2 Yenikapı- Hacıosman metro hattını kullanarak "Levent " istasyonuna geçin. Buradan M7 Metro hattına transfer olup "Ataşehir" istasyonuna ulaşabilirsiniz. Avrupa Yakası'ndan Ataşehir'e giden otobüslerle ( 34A, 34AS, 34G veya 34Z) Ataşehir'e gelin ve Kayışdağı Mahallesi'ne devam edin. Emin Ali Paşa veya Kabataş'tan vapur ile Kadıköy'e geçin. Kadıköy'den M4 Metro hattını kullanarak Ataşehir yönüne doğru devam edin.

Anadolu Yakası'ndan (Örneğin, Kadıköy veya Üsküdar'dan),E-5 Karayolu ( D- 100) üzerinde Ataşehir yönüne doğru ilerleyin. E-5' ten Ataşehir çıkışına girin ve Kayışdağı Mahallesi'ne yönelin. Mevlana Caddesi'ne sağa dönün ve bahçeye ulaşın.

M4 Kadıköy- Tuzla metro hattını kullanarak " Ataşehir " istasyonuna gelin. Ataşehir'den Kayışdağı Mahallesi'ne yürüyüş veya kısa bir otobüs yolculuğu ile ulaşabilirsiniz. Anadolu Yakası'ndan Ataşehir yönüne giden otobüslerle ( 14ŞB, 19M ve 19E) Ataşehir'e gelin ve Kayışdağı Mahallesi'ne devam edin. Kadıköy veya diğer bölgelerden Ataşehir yönüne dolmuşlarla ulaşabilirsiniz.

Bahçenin önünde otopark yeri mevcuttur, ancak yoğun saatlerde yer bulmak zor olabilir. Yolculuk yapmadan önce güzergah bilgilerini ve toplu taşıma seferlerini güncellemek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) web sitesini veya mobil uygulamalarını kullanabilirsiniz.

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Giriş Ücreti 2024 Ne Kadar?

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, İstanbul Ataşehir'de Ali Nihat Gökyiğit tarafından eşi Nezahat Gökyiğit'in anısına kurulmuş bir doğa parkıdır. Zamanla botanik bahçesine dönüştürülmüş olan bu 32 hektarlık alan, İstanbul'a 12 oranında yeşil alan sunmaktadır. Oksijen kaynağı olmasının yanı sıra araştırma, eğitim ve öğretim merkezi olarak hizmet vermektedir. Parka giriş ücretsizdir ve haftanın her günü 09:30- 20:00 saatleri arasında açıktır. Son giriş ise saati 19:00'dur. Ataşehir Bulvarı üzerinde bulunan kapı ziyaretçilere açıktır, otoyol üzerindeki kapıdan giriş yapmak mümkün değildir. Bahçede kaya bahçeleri, su arkları, Ertuğrul Adası ve daha birçok doğal güzellik yer alır. Ayrıca, çocuklar ve yetişkinler için çeşitli eğitim programları ve etkinlikler düzenlenir.