Nezaket İfadeleri Nelerdir? En Sık Kullanılan Nezaket İfadeleri Cümleleri Neler?

Nezaket ifadeleri nelerdir. Bunun için çok uzağa değil günlük yaşamımızda kullanılan ifadelere bakmak gerekir. En sık kullanılan nezaket ifadeleri, günlük yaşamımızda en çok kullanılan ifadelerken bazı nezaket ifadeleri de eskimiş ve çok kullanılmamaktadır. Hayatımızda, günlük yaşamımızın çoğu iletişim kurarak geçmektedir. İnsanlardan bir şey isterken ya da bir şey verirken de inceliği belirtmek için nezaket ifadeleri kullanılmaktadır. Bunun için cümleleri nezaket içeren örnekleri inceleyerek daha iyi öğrenebiliriz.

Nezaket Kuralları Nelerdir?

Günümüzde telefon yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Telefonla konuşurken özellikle karşılama ve hitap biçimi oldukça önemlidir. Bunun yanında telefonla konuşurken karşımızdaki insanı fazla oyalamak yerine selamlamadan sonra kendimizi ifade etmemiz gerekir. Karşıdaki insanın gereksiz yere zamanın çalmamaya özen göstermeliyiz. Yine telefonu aceleyle kapatmaya çalışmak kabalık olacaktır.

Bütün sohbetlerde iyi bir dinleyici olmak önemlidir. Bu durum karşımızdakiyle etkili bir iletişim içinde olduğumuzu belirleyecektir. Yapılan hatalar ve istenmeyen durumların ortaya çıkması konusunda özür dilemek de bir erdemdir, gerektiği zaman özür dilemek gerekir. Aynı şekilde karşımızdaki insanların özür dilemesi durumunda anlayışla yaklaşmak gerekir.

Nezaket İfadeleri Nelerdir?

İnsanoğlu dünyaya ayak bastığından beri farklı biçimlerde olsa da daima iletişim içinde olmuştur. Bu iletişimlerde dil unsuru ve millet unsuru etkiliyken aynı zamanda ihtiyaca göre dil kullanımı da mevcuttur. Çünkü her millet kendi dilini ihtiyaçlar çerçevesinde oluştururken estetik kaygılar ve anlaşılmak için de oluşturulmuştur.

Günlük dilde ya da edebi dillerde kullanılan dilin standart ifadelerin yanı sıra dilde incelik belirten ifadeler de kullanılmıştır. Bu ifadeler iletişimi kolaylaştırmanın yanı sıra insan ilişkilerini de daha güzel hâle getirmektedir. Günlük yaşamımızda kullandığımız bazı nezaket ifadeleri şunlardır:

Teşekkür ederim

Size çok teşekkür ederim

Rica ederim (lütfen)

Bir şey değil, rica ederim

Merak etmeyin

Özür dilerim

Sizden özür dilerim

Önemli değil (Zararı yok)

Rahatsız ettiğim için özür dilerim

Sizi bir dakika rahatsız edebilir miyim?

Bana bir iyilik yapabilir misiniz?

Buyurun, rica ederim(lütfen)

Lütfen, içeri girin.

Lütfen, sizi dinliyorum

Bir dakika bekleyin lütfen

Bana yardım edebilir misiniz?

İzin verirseniz…

En Sık Kullanılan Nezaket İfadeleri Cümleleri Neler?

Hayatımızda sık sık kullandığımız günlük nezaket ifadeleri okulda, evimizde, hatta iletişim kurarken bile bu ifadeler, yapılan bir iyilik karşısında veya yapılan bir hata karşısında söylenir. Nezaket, "başkalarına karşı incelikli ve saygılı davranma, incelik, naziklik" demektir. Bunun için her zaman nazik ve kibar olmalı büyüklerimize karşı saygılı bir tutum içinde olmalıyız. Bu nedenle yapmamız gereken ilk şey nezaket kurallarını öğrenmek olmalıdır. Nezaket kurallarını cümle içinde kullanarak eğitimde, günlük yaşamımızda ve hemen her alanda nasıl kullanıldığı bilgisine sahip olabiliriz.

Benimle bunu paylaştığın için teşekkür ederim

Rica ederim (lütfen), sohbetinize devam ediniz.

Bir şey değil, rica ederim efendim.

Merak etmeyin, sizinle ilgileneceğim.

Özür dilerim, sesinizi alamadım.

Sizden özür dilerim, tekrar rica edebilir miyim?

Önemli değil, tekrar dinliyorum.

Rahatsız ettiğim için özür dilerim.

Sizi bir dakika rahatsız edebilir miyim?

Bana bir iyilik yapabilir misiniz?

Buyurun, rica ederim(lütfen) oturun.

Lütfen, sizi dinliyorum devam edin.

Bir dakika bekleyin lütfen, size döneceğim.

Bana yardım edebilir misiniz?

İzin verirseniz sizinle bir şey görüşmek istiyorum.

Bu ifadeler ve örnekleri bu kalıplardan fazla türetilebilir ve örnek içinde kullanılabilir. Önemli olan nerede. Nasıl ve ne zaman kullanacağımızı bilmektir.