Nezihe Meriç Kimdir? Nezihe Meriç Eserleri, Kitapları, Hayatı ve Edebi Kişiliği

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Nezihe Meriç Kimdir?

Nezihe Meriç, 1925 yılında Gemlik'te dünyaya gelmiş olan Türk edebiyatı için çok önemli bir yazardır. Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayan yazar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne kaydolmuştur. Fakat buradaki eğitimini yarıda bırakarak okuldan ayrılmıştır. Eğitim hayatının tamamlanmasını müteakip bir süre Heybeliada İlkokulu'nda müzik öğretmenliği yapmıştır. Eşinin sahibi olduğu yayınevinin uzun süre yöneticiliğini yapmıştır.

Nezihe Meriç'in ilk yazısı 1945 yılında İstanbul dergisinde yayınlanmıştır. Bu yazı N.Ufuk imzasını taşımaktadır. Yazarın eserlerinde daha çok kadın ve çocuk sorunlarının işlendiği dikkat çeker. Öykü alanında yazdığı eserler Almanya, Amerika, Rusya ve Fransa'daki çeşitli antolojilerde yerini almıştır.

Nezihe Meriç Eserleri ve Romanları

Nezihe Meriç müzikle de ilgilenmiş olsa da esasen edebiyat alanında hizmet vermiştir. Yazarın öykü kategorisinde öne çıkan eserleri aşağıda sıralanmıştır.

Bozbulanık

Topal Koşma

Menekşeli Bilinç

Dumanaltı

Bir Kara Derin Kuyu

Yandırma

Gülün İçinde Bülbül Sesi Var

Yazarın roman, oyun, çocuk kitabı ve anı kategorisinde yazılmış eserleri de vardır. Bu eserler aşağıdadır.

Korsan Çıkmazı

Sular Aydınlanıyordu

Sevdican

Çın Sabahta

Alagün Çocukları

Küçük Bir Kız Tanıyorum

Dur Dünya Çocukları Bekle

Ahmet Adında Bir Çocuk

Çavlanın İçinde Sessizce

Nezihe Meriç 18 Ağustos 2009 tarihinde ebediyete intikal etmiştir. Yaşadığı süre içerisinde ortaya koyduğu eserler günümüz edebiyat dersleri ve edebiyat fakültelerinde ayrıntılı olarak incelenmektedir. Yazar yaşadığı dönemde çok sayıda ödüle de layık görülmüştür. Bu ödüller aşağıdakilerdir.