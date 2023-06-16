Kimya alanında bazı hesaplamalar yapılırken formüllerden faydalanılmaktadır. Nh3 de bu kimyasal formüller arasında bulunmaktadır. Nh3 aynı zamanda amonyak bileşiğinin simgesi olarak ifade edilmektedir. Bu bileşik özellikle kimya derslerinde çocukların karşısına çok sık çıkmaktadır. Bu yazımızda sizler için nh3 polar mı apolar mı, amonyak apolar mı, polar mı, hangi grupta gibi merak edilen soruların cevaplarına değindik.

Nh3 Polar Mı Apolar Mı?

Nh3 sembolü, kimya alanında kullanılan bir formül olarak tanımlanmaktadır. Bu formül amonyak bileşiğinin formülü olarak bilinmektedir. Bu bileşikle ilgili son dönemlerde karşımıza nh3 apolar mı sorusu çıkmaktadır. Nh3 simgesinde yer alan n harfi soluduğumuz havanın büyük bir kısmını kaplayan azotu temsil etmektedir. H harfi ise yanıcı bir gaz maddesi olan ve suyun bileşiminde bulunan hidrojeni ifade etmektedir. Formülde yer alan üç sayısı da bu formülde üç adet hidrojen gazının olduğunu belirtmektedir. Birbirinden farklı atomların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bağ, polar bağ olarak isimlendirir. Bu bağlamda nh3 bileşiği apolar olarak kabul edilmez.

Amonyak Apolar Mı?

Amonyak, kimya alanında nh3 sembolü ile gösterilen bir bileşiktir. Bu bileşik yapı yönünden kutuplu olarak tabir edilmektedir. Suyun içerisinde çok hızlı bir şekilde çözülme özelliğine sahiptir. Amonyakla ilgili pek çok kişi nh3 polar mı sorusunun cevabını merak etmektedir. Nh3 formülü ile ifade edilen amonyak üç hidrojen ve bir azot atomundan meydana gelmektedir. Hem renksiz hem de kokusuz bir bileşik çeşididir. Amonyağı meydana getiren atomlar birbirinden farklı olduğu için nh3'ün polar olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca nh3 bileşiği 5/A grubu elementleri arasında yer almaktadır.