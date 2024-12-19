Ni ile Başlayan Kelimeler - Türkçe Ni İle Başlayan Kelimeler Listesi

Türkçe dilinin zenginliği, kelimelerin farklı eklerle birleşerek yeni anlamlar kazanmasıyla ortaya çıkar. Bu eklerden biri de "-ni" ekidir. "-ni" eki, genellikle isimlere gelerek onlara farklı anlamlar katar. Farklı anlamlar kazandıran bu ek, kelimelerin kullanım alanlarını genişletir. Ni ile başlayan kelimeler,Türkçe dilinin derinliklerine inmek isteyenler için önemli bir nokta olabilir. Türkçe ni ile başlayan kelimeler listesi, dilin güncelliği sayesinde içeriğini genişletebilecek bir yapıdadır.

Ni ile Başlayan Kelimeler

Türkçede "-ni" eki, dilin eklemeli yapısının bir sonucu olarak, belirtili nesneleri göstermek için yaygın şekilde kullanılan önemli bir çekim ekidir. Her ne kadar "-ni" ile başlayan bağımsız kelimeler sınırlı olsa da, eklerin birleşmesiyle bu tür kelimeler türetilir ve günlük konuşmada sıklıkla kullanılır.Bunlara örnek verecek olursak:

• Nihayetlendirme, nişanlayabilmek, nişanlayıvermek, nitelendirilmek, nişanlayabilme, nişanlayıverme, nitelendiriliş, nitelendirilme, niteleyebilmek nifakçılık, Niğdelilik, nihayetsiz, nikahlamak, nikahlanış, nikahlanma, nikahlayış, nikahlılık, nikellemek, nişancılık, nişanlamak, nişanlanış, nişanlanma, nişanlılık, nişastasız, nitelenmek, niteliksiz, niyetçilik, niyetleniş, niyetlenme, niyetlilik, nizamsızca

Türkçe Ni İle Başlayan Kelimeler Listesi

-ni" eki, Türkçe dilinin zenginliğini ve çeşitliliğini ortaya koyan önemli bir ektir. Bu ek, isimlere gelerek onlara farklı anlamlar ve görevler kazandırır. "-ni" eki ile başlayan kelimelerin doğru kullanımı, etkili ve anlaşılır bir iletişim kurmak için önemlidir. Bu ek ile oluşturulan kelimeler şunlardır:

• Nicelemek, niceleyiş, nijeryalı, nikahlama, nikelleme, , nişanlama, nişastacı, nişastalı, nispetsiz, nitelemek,nicelik, nifakçı, Niğdeli, nihayet, Nijerya, nikahlı, nikelaj, nikelli, nikelsi, nikotin, nilüfer, ninelik, nirengi, nişadır, nisaiye, nişancı, nişanlı, nicel, niçin, nifak, Niğde, nihai, nihan, Nijer, nikah, nikap, nikel, nimet, ninni, nipel, nisan, nişan, nasip, nispi, nitel, niyaz, niyet, nizam, nice, nida, nine, niye, niza