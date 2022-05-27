Nida Sanatı Nedir? Söz Sanatlarından Seslenme - Nida Ne Demek, Örnekleri Neler?

Nida diğer adıyla seslenme sanatı olarak bilinir. Eserlerde seslenme olarak kullanıldığı için nida olarak edebi sanatlara eklenmiştir. Nida sanatının olduğu bölümler şairin duygu yoğunluğunu yaşattığı bölümler olarak değerlendirilir. Bu bölümlerde şair anlatımı coşkulu anlatabilir ve sonu ünlem işareti ile biten seslendirme kelimeleri kullanabilir. Nida sanatı ne demek? Sorusunu aşağıdaki konu başlığında detaylı ele alacağız. Söz sanatlarından olan nida ile ilgili örnekleri de bulabilirsiniz.

Nida Sanatı Nedir?

Nida sanatı, şair duygu ve heyecanları eserinde coşkulu bir şekilde belli etmesi ve varlıkları göz önüne getirip değişik ünlemlerle ona seslenmesi demektir. Seslenme sanatı olarak da bilinir. Şiirde "ey" gibi ünlemlerle ifade edilir. Gerek divan şiirinde gerekse Cumhuriyet şiirinde çokça kullanılan bir sanat diyebiliriz. Bu arada sadece ünlem bildiren sözcüklerde değil ünlem işareti kullanmadan da nida sanatı yapılabilir. Şiddetli duyguları, heyecanları coşkun bir seslenişle ifade eden kelimelerdir.

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker

Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer - Mehmet Akif Ersoy – Safahat

Mehmet Akif Ersoy şehit düşerek toprak altında yatan askerlere "ey "şeklinde seslenmiş olup gökten ecdadın inerek o, pak alnı öpmesinin yerinde olacağını ve buna değeceğini ifade etmiştir.

Nida Sanatı Örnekleri

Merhaba hoş geldin ey rûh-ı revanım merhaba

Ey şeker-leb dil-ber-i şirin-zebanım merhaba (Seyyid Nesimi)

Seyyid Nesimi, sevgiliye merhaba diye seslenmiştir. Yani nida sanatı kullanmıştır.

Ey gurbet ey gurubu ufuklarda bitmeyen

Ömrün derinliğinde süren kaygı günleri! (Yahya Kemâl Beyatlı)

Yahya Kemal, "ey" imlemesiyle ömrünün derinliklerindeki kaygı günlerine ve gurbete nida etmiş yani seslenmiştir.

Ey unutuş! Kapat artık pencereni.

Çoktan derinliğe çekmiş deniz beni. (Ahmet Muhip Dranas)

Ahmet Muhip, "unutuş" gibi soyut bir kavrama yine "ey" nidasıyla seslenmiştir.

Ey sürdüğü toprakta yatan babam, elveda

Ey alnının teriyle gül bitiren çoraktan.

Ey beyaz mintanımı her sabah yıkamaktan

Parmağının derisi kopan anam, elveda! (Kemal Çağlar)

Behçet Kemal, babasına ve annesine seslenerek onlara veda eder. Nida sanatını kullanmıştır.

Ey şehitler tepesi, andımız olsun

Bu gömülen şehitlerin üstüne

Seni elden bırakmayacağız, haşredek

Düşmedikçe birer birer, üstüne (Fazıl Hüsnü Dağlarca)