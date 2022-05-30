Nida Sanatı Nedir? Söz Sanatlarından Seslenme - Nida Ne Demek, Örnekleri Neler?

Edebi eserlerde sıklıkla kullanılan söz sanatları çeşitlilik gösterir. Edebiyatta daha önce karşılaştığımız bu söz sanatlarının amacı, anlamı güzelleştirmek ve etkili kılmaktır. Bu nedenle geçmiş yıllardaki eserlerden bu yana pek çok sanatçı söz sanatlarına başvurmuştur. Söz sanatları arasında sıklıkla kullanılan nida sanatı özellikle şiirlerde çok kez rastlanılır. Kullanıldığında, esere çoşkulu bir anlam katan bu söz sanatının kullanım şekli önemlidir. Çok önemli eserlerde de kullanılan nida sanatının ne olduğunu bilmeyen kişiler, bunun hakkında araştırma yapmıştır. Nida sanatı nedir sorusuna yönelik farklı örnekler de karşımıza çıkacaktır.

Nida Sanatı Örnekleri

Söz sanatları arasında önemli bir yere sahip nida sanatına dair pek çok eserde örnekler mevcuttur. Ey, hey gibi duygular şairin duygu yoğunluğunu açıklar.

"Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Bendim geçen, ey sevgili, sandalla denizden

Ey bu topraklar için toprağa dökülmüş asker!"

"Ey benim sarı tamburam!

Sen ne için inilersin?"

Nida Sanatı Nedir?

Nida sanatı, seslenme ve hitap etme anlamlarına gelir. Farsça bir kelime olan Nida, yüksek sesle bağırmak anlamına gelir. Özellikle şiirde belli bir coşku, heyecan ve şaşkınlık gibi duyguyu belirtmek için, genel olarak "ey, hey, ay.." gibi seslenme ünlemlerini kullanmak nida sanatını açıklar.

Nida sanatı ünlem içeren sözcük olmadan da yapılabilir. Bu söz sanatı, şiddetli duyguları, heyecanları coşkun bir seslenişle anlatır. Şiir duygu seviyesinin yüksek olduğu yerlerde nida sanatına yer verilir ve duygu karşı tarafa aktarılır.