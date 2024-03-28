Nifas Ne Demek? Kadınlarda Nifas Nedir, Kaç Gün Sürer?

Oldukça eski zamanlardan yana kullanılan nifas terimi dini yönden ne anlam içerdiği merak edilmektedir. Bu konu hakkında bilgi edinmek isteyenler kadınlarda nifas nedir ve kaç gün sürer sorularını gündeme getirmektedir. Gelin birlikte nifas ne demek ayrıntılı biçimde inceleyelim.

Nifas Ne Demek?

Nifas kelimesi Osmanlıcadan dilimize geçmiş bir kelimedir. Sözlüklerde kadının doğum yapması, doğumdan sonra rahmin, organların ve annenin hormonlarının eski düzenine dönebilmesi için gereken süre olarak geçmektedir. Fıkıhtaki anlamı ise şöyledir; doğum sebebiyle oluşan kanama dolayısıyla annenin bazı hükümlere tabi yahut muaf olmasıdır.

Kadınlarda Nifas Nedir, Kaç Gün Sürer?

İslam dini hükümlerince yeni doğum yapmış kadının rahim ve diğer organlarının eski düzenine dönmesi için belirlenen süreye nifas denmektedir. Nifas süresi yani lohusalık dinimize göre en fazla 40 gün sürmektedir. Bu süreyi aşan kanamalar hastalık yani özür kanaması sayılmaktadır. Nifas sürecindeki hanımlar bazı hükümlere tabi tutulmuştur. Bunlar ise şunlardır;