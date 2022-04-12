Niğde İlçeleri: Niğde İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Niğde'nin kuzeyinde Nevşehir yer alır. Kuzeydoğusunda Kayseri ve doğusunda da Adana bulunur. Güneyinde Mersin yer alırken batıda Konya bulunur. Kuzeybatısında ise Aksaray ili yer alır. şehrin toplamdaki yüzölçümü ise 7.312 km2'dir. Turizm faaliyetleri yanında sanayileşme açısından da gelişme gösteren Niğde tarım ve hayvancılık alanlarında da Türkiye ekonomisine ciddi kazançlar sağlar. Nüfusu ise oransal olarak düzenli bir şekilde artan şehirlerden biridir. Niğde ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç sorularını sizler için yanıtladık.

Niğde İlçeleri

Niğde şehrinin Merkez de sayıldığında toplamda 6 tane ilçesi bulunuyor. İlçeleri genel olarak merkezin etrafında toplanmıştır. Bununla birlikte merkez en kalabalık olan yerdir. Niğde ilçelerinde özellikle termal kaynakların ve doğal yapıların fazla olması turizm açısından da bir canlanma yaratır.

Nüfusun büyük bir kısmı merkezde ve ilçe merkezlerinde yaşar. Bir kısmı ise tarım ve hayvancılık faaliyetleri nedeniyle taşrada yaşam sürdürür. Nüfus oranının en yüksek olduğu yer merkezdir.

Niğde'nin İlçeleri

Kış aylarında yağış alan ve soğuk havanın hakim olduğu Niğde yaz aylarında son derece sıcaktır. Bu durum da şehrin tarım ve hayvancılık faaliyetlerine etki eden bir unsurdur. Niğde ilçeleri bu ekonomik faaliyetler, nüfus miktarları gibi konularda farklılıklara sahiptir. İlçeleri şu şekilde sıralanabilir:

Merkez

Bor

Çiftlik

Ulukışla

Çamardı

Altunhisar

İlçelerdir. Merkezde nüfus fazladır. En az nüfuslu yer ise Altunhisar ilçesidir.

Niğde Merkez İlçeleri

Niğde merkezi olarak bilinen yer Merkez olarak isimlendirilmiştir. Merkezde nüfus kalabalık olduğu gibi kalan kişi sayısı ilçelere dağılmıştır. Kadın ve erkek nüfusu bakımından da ilçeler arasında önemli farklılıklar bulunur. Merkez sanayileşme bakımından da öne çıkan ilçelerdendir. Bunun yanında başka şehirlere göç vermesi de Niğde için söylenebilecekler arasında yer alır.

Niğde İlçeler Haritası

Niğde şehrinin tüm ilçelerini harita üzerinde çok daha kolay bir şekilde görebilirsiniz:

Niğde İlçeler Haritası ile Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Niğde şehrinin bir önceki yıla göre hesaplanan nüfus miktarı 363.725 kişidir. Bir önceki seneye göre nüfus 1.654 kişi artış gösterir. Nüfusun 182.216 kişisi erkek nüfustur. 181.509 kişi de kadın nüfustur. İlçelere göre nüfusun sayısal verileri ise şu şekildedir: