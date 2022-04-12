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Giriş Tarihi: 12.4.2022 10:37 Son Güncelleme: 12.4.2022 10:37

Niğde İlçeleri: Niğde İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Niğde İlçeleri: Niğde İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Niğde İç Anadolu Bölgesi’nin güneydoğusunda yer alır. Orta Kızılırmak Bölümü’nde yer alan şehir zengin bir tarihe sahiptir. Antik ismi Nahita veya Nakita olarak da bilinen Niğde ilçeleri de merkezi kadar ilgi çeker. Geçmiş dönemlerde Hititler, Asurlar ve Frigler gibi önemli uygarlıkların merkezi olan şehir daha sonraları Osmanlı idaresine geçmiştir. Geleneksel el işlerinde son derece ünlü olan Niğde ilçeleri bakımından da son derece merak edilen şehirler arasında bulunur.

Niğde'nin kuzeyinde Nevşehir yer alır. Kuzeydoğusunda Kayseri ve doğusunda da Adana bulunur. Güneyinde Mersin yer alırken batıda Konya bulunur. Kuzeybatısında ise Aksaray ili yer alır. şehrin toplamdaki yüzölçümü ise 7.312 km2'dir. Turizm faaliyetleri yanında sanayileşme açısından da gelişme gösteren Niğde tarım ve hayvancılık alanlarında da Türkiye ekonomisine ciddi kazançlar sağlar. Nüfusu ise oransal olarak düzenli bir şekilde artan şehirlerden biridir. Niğde ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç sorularını sizler için yanıtladık.

Niğde İlçeleri

Niğde şehrinin Merkez de sayıldığında toplamda 6 tane ilçesi bulunuyor. İlçeleri genel olarak merkezin etrafında toplanmıştır. Bununla birlikte merkez en kalabalık olan yerdir. Niğde ilçelerinde özellikle termal kaynakların ve doğal yapıların fazla olması turizm açısından da bir canlanma yaratır.

Nüfusun büyük bir kısmı merkezde ve ilçe merkezlerinde yaşar. Bir kısmı ise tarım ve hayvancılık faaliyetleri nedeniyle taşrada yaşam sürdürür. Nüfus oranının en yüksek olduğu yer merkezdir.

Niğde'nin İlçeleri

Kış aylarında yağış alan ve soğuk havanın hakim olduğu Niğde yaz aylarında son derece sıcaktır. Bu durum da şehrin tarım ve hayvancılık faaliyetlerine etki eden bir unsurdur. Niğde ilçeleri bu ekonomik faaliyetler, nüfus miktarları gibi konularda farklılıklara sahiptir. İlçeleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Merkez
  • Bor
  • Çiftlik
  • Ulukışla
  • Çamardı
  • Altunhisar

İlçelerdir. Merkezde nüfus fazladır. En az nüfuslu yer ise Altunhisar ilçesidir.

Niğde Merkez İlçeleri

Niğde merkezi olarak bilinen yer Merkez olarak isimlendirilmiştir. Merkezde nüfus kalabalık olduğu gibi kalan kişi sayısı ilçelere dağılmıştır. Kadın ve erkek nüfusu bakımından da ilçeler arasında önemli farklılıklar bulunur. Merkez sanayileşme bakımından da öne çıkan ilçelerdendir. Bunun yanında başka şehirlere göç vermesi de Niğde için söylenebilecekler arasında yer alır.

Niğde İlçeler Haritası

Niğde şehrinin tüm ilçelerini harita üzerinde çok daha kolay bir şekilde görebilirsiniz:

Niğde İlçeler Haritası ile Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Niğde şehrinin bir önceki yıla göre hesaplanan nüfus miktarı 363.725 kişidir. Bir önceki seneye göre nüfus 1.654 kişi artış gösterir. Nüfusun 182.216 kişisi erkek nüfustur. 181.509 kişi de kadın nüfustur. İlçelere göre nüfusun sayısal verileri ise şu şekildedir:

Niğde İlçeleri

Toplam Nüfus

Erkek Nüfus

Kadın Nüfus

Merkez

234.118

117.001

117.117

Bor

60.478

30.137

30.341

Çiftlik

26.206

13.543

12.663

Ulukışla

19.049

9.667

9.382

Çamardı

11.940

5.830

6.110

Altunhisar

11.934

6.038

5.896

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Niğde İlçeleri: Niğde İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?
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