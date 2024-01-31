Niğde Plaka Kodu Nedir? Niğde İl Plakası Kaçtır?

İç Anadolu Bölgemizin sakin ve küçük şehri Niğde az nüfusuna rağmen hayli çok motorlu taşıtın bulunduğu bir şehirdir. Hal böyle olunca trafikte Niğde plaka kodlu araçlar sıkça görülmektedir. Peki, Niğde plaka kodu nedir, il plakası kaçtır?

Niğde Plaka Kodu Nedir?

Bir İç Anadolu şehri olan Niğde şehrimizin plaka kodu 51'dir. Plakalar araçların kimlik ve önemli bilgilerinin kayıt edildiği kodlardır. Her aracın kendine has plakası mevcut olması zorunludur. Araç plakalarının başındaki iki haneli sayı o aracın hangi ilin plaka kodunu aldığını göstermektedir. Trafikte gördüğünüz 51 ile başlayan plakalı araçlar Niğde iline kayıtlı taşıtlardır.

Niğde İl Plakası Kaçtır?

Şehirlerin plaka kodları alfabetik isim sıralamasına göre belirlenmektedir. A ile başlayan şehirler (sonradan vilayet olanlar hariç) plaka kodu numaralandırılmasında 01, 02, ... olarak giderken harfler ilerledikçe plaka kodu sayıları da büyümektedir. Niğde ilimiz alfabetik şehir sıralamasında 51. Sırada yer aldığı için 51 numaralı plaka kodunu almıştır. Bu kurallar sonradan şehir olan illerimizde geçerli değildir. Buna örnek vermek gerekirse Aksaray ilimizin plakası 68'tir, bu plaka kodunu almasının sebebi ise Aksaray'ın sonradan şehir olması ve o zaman plaka kodu almasıdır.