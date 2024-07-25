Niğde’den dünyaya açıldı

32 yıllık tarihiyle köklü bir üniversite olan, birçok alanda öncü konumuyla Anadolu'nun yükseköğretim ve bilimde parlayan yıldızı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), deneyimli akademik kadrosu, gelişmiş Ar-Ge kapasitesi ve güçlü alt yapısıyla öğrencilerine nitelikli eğitim vererek onlara Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesinde yer alabilme, mezun olduklarında ise rahatlıkla iş bulabilme olanağı sunuyor. Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerle öğrencilerine akademik ve kişisel gelişim olanaklarını en üst düzeyde sunan NÖHÜ'nün yaklaşık 40 farklı ülkeden 100'ü aşkın üniversiteyle öğrenci değişim protokolü ve anlaşması bulunuyor. Böylece NÖHÜ öğrencileri Erasmus+, Farabi, Mevlana ve Orhun değişim programları ile Akademik İşbirliği Anlaşmaları (MOU) ve Ka107 Erasmus+ Değişim Projeleri kapsamında Türk Dünyası'ndan Ortadoğu'ya, Asya'dan Avrupa'ya kadar birçok coğrafyada uluslararası standartlarda eğitim öğretim olanağı bulabiliyor.Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu "NÖHÜ olarak öğrenciyi merkeze alan yönetim anlayışı ve kurum kültürü çerçevesinde araştıran, sorgulayan, katılımcı, evrensel düşünebilen, etik ve kültürel değerlere sahip bireyler yetiştirmek en önemli misyonumuzdur. Aday öğrencilerimizi alanında uzman ve deneyimli akademik kadrosu, nitelikli eğitim ve araştırma faaliyetleri, güçlü alt yapısı, modern fiziksel kapasitesi, öğrenci odaklı yönetim anlayışı, Yükseköğretim Kalite (YÖKAK) tarafından akredite olan ve ayrıca ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından çok sayıda akredite olmuş bölümü ve programı bulunan üniversitemize bekliyoruz" dedi.Rektör Uslu SABAH TERCİH EKİ'ne NÖHÜ'yü şöyle tanıttı:Yaklaşık 30 bin öğrencisi, bin 200'e yakın akademik personeli bulunan NÖHÜ, bünyesindeki 15 fakülte, 4 enstitü, bir yüksekokul, bir konservatuvar, 6 meslek yüksekokulu ve 14 uygulama ve araştırma merkeziyle eğitim öğretim ve bilim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.Öğrenci odaklı sosyal bir üniversiteyiz. Aktif öğrenci toplulukları, konser, tiyatro, söyleşi, sergi vb. etkinlikler ile teknik geziler ve şenlikler, öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirebilecekleri kültür ve sanat etkinlikleri, çeşitli kurs ve sertifika programlarımız var.Merkez yerleşke içerisinde kapalı alana sahip spor kompleksi, yarı olimpik yüzme havuzu, 500 seyirci kapasiteli çok amaçlı spor salonu, kondisyon merkezi, step ve aerobik salonu, fitness salonu, masa tenisi ve squash ile spor faaliyeti olanakları bulunuyor.750 kişilik kapasiteye çıkardığımız, çok sayıda veri tabanıyla kurum içi ve dışı dijital bilgi aktarma işlevine sahip merkez kütüphane,Bin 600 kişi kapasiteli, 9 salonlu modern kongre ve kültür merkeziÖğrenciler için kolay ulaşım olanakları, kampüs içi ve şehirde bisikletle ulaşım imkânları yer alıyor.