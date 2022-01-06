Nijerya Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde? Nijerya Nerede, Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Başkenti Abuja olan Nijerya, İngilizce dilini resmi dil olarak kabul ediyor. Federal başkanlık cumhuriyeti şeklinde yönetilen Nijerya, yaklaşık 207 milyon nüfusa sahip. Nijerya naira para birimini kullanmaktadır. Tropikal iklim tesirinde olan Nijerya yüksek sıcaklıklara maruz kalmaktadır. Bununla birlikte de kuraklık önemli bir sorun haline gelmektedir.

Nijerya Hangi Kıtada?

Nijerya en bilinen Afrika ülkelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Nijerya ile ilgili araştırma yapanlara kolaylık sağlaması için kaleme aldığımız bu makalemizde Nijerya dünyanın hangi bölgesinde sorusuna cevap vermiş olacağız.

Nijerya Afrika kıtasında yer almaktadır. Aynı zamanda Nijerya'nın kuzey yarım kürede olduğunu da belirtelim. Kalabalık nüfusu ve sıcak iklimi nedeni ile kuraklık ve açlıkla boğuşan insan sayısı çok fazladır. Dünya üzerinde yardım kuruluşları Nijerya için zaman zaman yardım organizasyonları düzenlemektedir.

Kamerun, Nijer, Çad ve Benin gibi ülkeler ile komşu olan Nijerya'nın toprakları ormanlarla kaplıdır. Ayrıca vahşi ve yırtıcı birçok hayvan Nijerya ormanlarında hayatlarını devam ettirmektedir. Tropikal iklim etkisinde olan Nijerya, yıl boyu yüksek sıcaklık dereceleri mücadele etmektedir.

Nijerya Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Afrika'nın batısında konumlanan Nijerya kuzey yarım kürede kendisine yer bulmuştur. Afrika kıtasının büyük ülkelerinden birisi olan Nijerya, Gine Körfezi içerisinde bulunan Benin Körfezi ile de komşudur. Nijerya'da nüfus hızı da çok yüksek şekilde artmaktadır. Nijerya'nın 2006 sayımlarında 140 milyon olan nüfusu neredeyse 14 senede yüzde 50 arttı.

Son olarak Nijerya'nın Afrika kıtasında bulunduğunu ve kuzey yarım kürede yer edindiğini tekrardan belirtelim. Nijerya, Afrika kıtasının da batı kesiminde yer almaktadır. Nijerya uzun yıllardır İngiliz etkisindedir. Bu neden ile de resmi dili İngilizce olarak belirtilebilir. Nijerya bulunduğu coğrafi konum nedeni ile de sıcaklıklar ile mücadele etmek durumunda kalmaktadır.