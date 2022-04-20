Nijerya Para Birimi Nedir? Nijerya Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Nijerya Federal Cumhuriyeti Batı Afrika'da konumlanmış büyük bir nüfusa sahip, iş gücünün nüfusun üçte birinin oluşturduğu bir ülkedir. Ham petrol üretiminde dünyanın 15. Ülkesi olan Nijerya, Afrika'nın en büyük pazarı ve ekonomisine sahiptir. Diğer ülkelere başlıca sıvılaştırılmış doğalgaz ve petrol ihracatı yapan Nijerya'nın yaklaşık olarak 90 milyar dolar tutarında ticaret hacmi mevcuttur. Peki, Nijerya resmi para birimi nedir? Nijerya para birimi sembolü nedir? İşte ayrıntılar...

Nijerya Para Birimi Nedir?

Nijerya resmi ve ulusal para birimi 1973 yılında Nijerya Merkez Bankası (CBN) tarafından piyasaya sürülen Nijerya Nairası'dır. Diğer para birimleri ile karşılaştırıldığında maalesef oldukça değersiz olan Nijerya Nairası'nın alt birimi 'kobo'dur.

Nijerya Nairası'na ait 50 kobo ve 1, 2 Naira olmak üzere 3 madeni para, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 ve 1000 Naira olmak üzere de 8 adet banknot para vardır.

Nijerya Para Birimi Kaç TL'dir?

Nijerya ve Türkiye arasında yaklaşık olarak 2.5 milyar dolar tutarında ticaret hacmi vardır. Türkiye Nijerya'dan başlıca olarak sıvı doğalgaz, petrol, tohum ve kakao ithal ederken, Nijerya ise Türkiye'den işlenmiş demir, tekstil ürünleri ve tarımsal ürünler ithal etmektedir.

Bu bilgilere ek olarak, Nijerya'dan ülkemize eğitim ve iş amaçlı seyahatler gerçekleşmektedir. İki ülke arasındaki bahsi geçen ilişkilerin doğrultusunda Nijerya para birimi kaç Türk Lirasına tekabül eder sorusu akıllara gelmektedir. 1 Nijerya Nairası yaklaşık 0.035 Türk Lirasına tekabül eder.

Nijerya Para Birimi Sembolü Nedir?

Para birimlerinin uluslararası parametrelerde geçen para kodları ve sembolleri vardır. Nijerya Nairası'nın uluslararası para kodu NGN, sembolü ise ₦ şeklindedir.