Nijerya’da Saat Kaç? Türkiye Nijerya Saat Farkı İle Abuja’da Şu An Saat Kaç?

Nijerya Afrika kıtasında yer alıyor. Kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde komşuları Nijer, Çad, Benin ve Kamerun ülkeleridir. Ülkenin güney tarafına gittiğinizde ise Gine Körfezi içerisinde bulunan Benin Körfezi ülkenin komşularındandır. Nijerya'da saat kaç ya da Türkiye'den geride mi gibi sorular oldukça merak edilen konulardır. Türkiye Nijerya saat farkı ile Abuja'da şu an saat kaç sorunun yanıtlarını sizler için derledik.

Nijerya'da Saat Kaç?

İsmini Nijer Nehrinden alan Nijerya son derece büyük ülkelerden biridir. Birçok komşusu bulunan ülkenin Türkiye ile arasında saat farklılıkları da bulunur. Türkiye ve Nijerya arasında 2 saatlik bir zaman farkı bulunuyor.

Nijerya Türkiye Saat Farkı

Türkiye Nijerya'dan 2 saat daha ileridedir. Yani Nijerya konumuna göre ülkede saat 9:30 iken Türkiye'de bu saat dilimi 11:30'dur. İki ülke arasında seyahat etmeyi planlayan kişilerin mutlaka bu saat farklılığını göz önünde bulundurması gerekiyor.

Nijerya Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Nijerya ve Türkiye arasında iki saatlik bir fark bulunuyor. Bu farkla birlikte ileride olan ülke Türkiye'dir. Nijerya Türkiye'den iki saat daha da geride bir ülkedir. Bu nedenle de kişiler seyahatleri sırasında mutlaka bu farkı hesaplamak durumundadır.

Türkiye Nijerya Saat Farkı ile Abuja'da Şu An Saat Kaç?

Türkiye ile Nijerya arasındaki saat hesaplaması yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunur. İki saatlik bir zaman farkı olduğundan Nijerya saatini hesaplamak için Türkiye saatinden iki saati çıkarmanız gerekiyor. Nijerya saatine göre Türkiye saatini hesaplamak istiyorsanız iki saati eklemelisiniz.