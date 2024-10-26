Nikel Kullanım Alanları - Nikelin En Yaygın Kullanım Alanları Nelerdir, Hangi Sektörlerde Kullanılır?

Nikel elementi ilk olarak Norveç'te kullanılmıştır. Doğada da oldukça yaygın olarak bulunan bu element, madeni paralarda olmak üzere pek çok alanda kullanılır. Genel olarak saf değil, başka metaller ile alaşım yapılarak kullanılır. Bu nedenle nikel kullanım alanları oldukça geniş olup, en yaygın kullanım alanları nelerdir, hangi sektörlerde kullanılır sorularının ilgi ile takip edilmesi normaldir.



Nikelin En Yaygın Kullanım Alanları Nelerdir?



Nikel elementinin en önemli kullanım alanlarının başında paslanmaz çelik gelir. Nikel, hemen hemen tüm paslanmaz çeliklerin üretiminde kullanılır. Ayrıca gemi ve uçak gövdelerinde de nikelden faydalanılır. Bunun sebebi ise bakır ile korozyonu önlemesi, alüminyum ile ağırlığı azaltması ve krom ile sıcaklığa karşı dayanıklılığı artırmasıdır.

Nikelin kullanım alanlarından bazıları aşağıdaki gibidir:

• Zırh üretiminde kullanılır.

• Elektro kaplamalarda tercih edilir. Bu nedenle otomobillerin kapı mandallarında ve banyo bataryalarında nikel alaşımlar bulunur.

• Kablolarda nikel alaşım kullanılır ve bu sayede internete ulaşım hızlanır.



Nikel Hangi Sektörlerde Kullanılır?



Nikel elementi, oldukça çeşitli kullanım alanlarına sahiptir. Bu nedenle endüstri alanında işlevli olarak kullanılır. Sanayi alanında kullanılan metaller arasında oldukça popülerdir. Genellikle saf olarak kullanılmayan ve alaşım yapılan bir metaldir. Ayrıca nikel, havaya karşı oksitlenme direnci gösterir. Bu özelliği sayesinde bozuk para üretiminde, Alman gümüşü gibi pek çok alaşımın üretiminde, kimyasal araç ve gereçlerin üretiminde kullanılır.