Nikel Nerelerde Kullanılır? Nikel Kullanım Alanları Nedir, Nerede Kullanılır Ve Ne İşe Yarar?

Günümüz içerisinde, evlerde ve iş yerlerinde sıklıkla rastlanılan nikel madeni, bilinen birçok araç ve gerecin maddesel yapısında bulunmaktadır. Periyodik cetvel üzerinde bulunan sembolü ''Ni'' olan nikel nerelerde kullanılır? Nikel kullanım alanları nedir, nerede kullanılır ve ne işe yarar konuları ise ilgili iş kolları ve alanlar açısından önemini korumaktadır.

Nikel Nerelerde Kullanılır?

Atom numarası ''28'' olan nikel madeni birçok asit ve baz çeşidine oldukça dayanıklıdır. Doğada katı halde bulunan bir maden olan nikel; özellikle sanayi sektöründe, paslanmaz çelik üretiminde yoğun şekilde kullanılmaktadır. Paslanmaz çeliğin üretimi nikel madeni olmadan mümkün değildir. Bu işlem sırasında çeliğin dövülmesi ile paslanmayı önleme çalışmaları esnasında nikel madeni kullanılır.

Nikel madeni korozyona karşı yüksek sıcakta dahi dayanıklı olması sebebi ile kullanım alanlarının vazgeçilmez elementi olarak gösterilebilir. Ayrıca, deniz suyunu mevcut tuzdan arındırma esnasında nikelden faydalanılmaktadır. Nikel çelik alaşımları zırh kaplamalarda, pervane ve tekne şaftlarında ve de türbin kanatlarında da sıklıkla kullanılmaktadır.

Nikel madeninin kullanım alanları, bilinen ve önemli sayılan diğer madenlere nazaran daha sınırlı da olsa, önemini korumaktadır. Örneğin; günlük yaşamda kullanılan elektronik aletlerin birçoğunda nikel madeninin yer aldığı görülmektedir.

Nikel Kullanım Alanları

Dünya üzerinde, çıkarılması diğer madenlere göre daha zor ve zahmetli olan nikel, elde edilme sıralamasına göre 22. sırada yer almaktadır. Ayrıştırılma özelliği taşıyan nikel madeninin özellikle bozuk madeni paralarda kullanımı çok eski dönemlere dayanmaktadır. Hayatı kolaylaştıran birçok alanda kullanımı görülen nikel, camların içlerinde de kullanılmaktadır.

Hibrid araçlarda ve pillerde de kullanımı yaygın olan nikel, cama eklendiği takdirde yeşil renk oluşmasını sağlamaktadır. Bazı araç parçalarında bulunan krom kaplama bölümlerinin alt kısımları da nikel madeni ile kaplanmaktadır. Yüksek ısılarda göstermiş olduğu dayanıklılık sayesinde özellikle uçakların jet motorlarında nikel kullanılmaktadır. Bazı nikel kullanım alanları şöyledir;