Nikola Tesla Kimdir? Nikola Tesla Hayatı, Çalışmaları, İcatları ve Kitapları

Nikola Tesla kimdir ve Nikola Tesla hayatı neden bu kadar önemlidir sorusunun yanıtını onun çalışmaları ve icatları ile öğrenebiliriz. Peki, Nikola Tesla neyi buldu ve bu kadar gündemde kalmayı başardı. Bu noktadan baktığımızda neyi değil de neleri bulduğuna dikkat kesilmemiz gerekir. Yaptığı icatlar arasında en önemlisi, elektriğin kablosuz olarak taşınabileceğinin deneysel olarak Londra fuarını aydınlatarak ispatlamasıdır. Bu önemli icat gibi pek icadıyla gündemdedir. Sadece icatları değil, Nikola Tesla sözleri ile de hayatımızdadır. İşte Nikola Tesla'nın icatları ve çalışmaları.

Nikola Tesla Kimdir?

Nikola Tesla, 10 Temmuz 1856 tarihinde bugünkü Sırbistan'ın Similjan kasabasında doğdu. Papaz olan babası, oğlunun da kendi gibi papaz olmasını istiyordu. Bunun yanında Tesla'nın annesi, okuma yazma bilmeyen ama çevresinde pratik ev aletleri mucidi olarak bilinen bir kadındı.

Beşkardeşli bir ailenin üyesi olan Tesla, Draganic soyadına sahipti. Reşit olunca bu soyadı kullanmak istemediğinden mahkemeye başvurarak, Tesla soy ismini almıştır. Ağabeyi 12 yaşındayken bir at kazasında ölmüş, ağabeyini henüz çocukken kaybettiği için Tesla'da birçok takıntı oluşmuş ve şizofreniye yakın belirtiler göstermiştir. Bu takıntılar ve belirtiler işi okul ve sosyal yaşamını çok etkilemiştir.

Nikola Tesla Hayatı

Zamanla annesinin desteğiyle fizik ve matematik bilgisini ilerletmiş, Avusturya Prag Politeknik Üniversitesi'nin Graz'daki okulunda okumaya başlamıştır. Burada Almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca öğrendi.

Bu okulda elektrik üzerine olan bilgisini gittikçe arttırdı. Fakat kişisel takıntıları ve asosyalliğinden üçüncü sınıfın ilk döneminden itibaren okulu bırakmıştır. Ardından ailesiyle olan ilişkisini keserek bir oto mühendislik firmasında çalışmaya başlayan Tesla, bu dönem oldukça ağır bir depresyon dönemi yaşamaya başladı.

Babasının isteği üzerine buradan ayrılmış, Prag'ta Charles Ferdinand Üniversitesi'ne başlamıştır. Babasının ölümünden sonra bu okulu da bırakan Tesla, Paris'te bir telefon şirketinde çalışmaya başlayarak, burada doğru akım motorları ve dinamolar konusunda önemli deneyimler edinmiştir. Hayatının son dönemlerinde ise giderek garipleşmiş ve içine kapanmıştır. Biyografisini yazmak için arayanları da reddetmiştir. Bunların yanında not alma alışkanlığı yoktu ve her şeyi aklında tutarak uyguluyordu.

Nikola Tesla'nın İcatları

Elektrik alanında ustalaşan Tesla'nın bu yönde pek çok icadı vardır. Bunlar arasında en önemlileri:

Uzaktan Radyo Kontrol Sistemi

Alternatif akım projesi ve Niyagara santrali

Radyo frekansına dayalı sistemlerin öncüsü

İyonosfer üzerinden iletişim, yüksek gerilim, radar ve radar tribünleri

Kozmik ses dalgaları ve uzay çalışmaları

Nikola Tesla'nın Kitapları

Hayatım, buluşlarım ve düşüncelerim

İcatlarım

Aforizmalar

Buluşlarım, Bir Dâhinin Öz Yaşam Öyküsü

Nikola Tesla'nın Sözleri

Mucidin, kitaplar ve icatlarının yanında bilim ve icatlarla ilgili aforizma niteliğindeki pek çok özlü sözü de vardır. En meşhurları:

"İnsanlığın, kendine yaşam sunan gezegeni sesiyle titreteceği, zekâsı ve gücüyle bu dünyanın sınırlarının ötesine geçeceği günler uzak değildir."

"Doğal yatkınlıkları kuvvetli bir arzuya dönüştüğünde, insan amacına doğru kanatlı çizmelerle yol alır."

"Nesiller sonra makinelerimiz, evrendeki herhangi bir noktadan elde edilen enerjiyle çalışacaktır."

"Çok yakında kablosuz olarak dünyanın her yerine mesaj iletmek öyle kolay olacak ki; herkes kendi aygıtını yanında taşıyıp çalıştırabilecek. Bu konuya inancım öyle sağlam ki…"

"Benim beynim sadece bir alıcıdır (reseptör). Evrende, bilgiyi, gücü ve ihamı ondan aldığımız bir öz var. Bu özün sırlarına nüfuz etmedim, ama var olduğunu biliyorum."