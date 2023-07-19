Nikola Tesla Kimdir? Nikola Tesla İcatları, Sözleri, Yaptığı Çalışmalar ve Bilime Katkıları

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Nikola Tesla Kimdir?

Nikola Tesla en önemli mucitler arasında yer alıyor. Bir dahi olarak nitelendirilen Tesla, elektrik ile ilgili çalışmaları ile öne çıkmıştır. Sıra dışı hayat hikayesi ile birlikte insanlığa sunduğu katkılar ile oldukça önemli isimlerdendir.

Nikola Tesla Hayatı

Nikola Tesla, 10 Temmuz 1856 tarihinde dünyaya gelmiştir. 7 Ocak 1943 senesinde de vefat etmiştir. Sırp kökenli Amerikalıdır. Elektrik mühendisi ve makine mühendisidir. Aynı zamanda dünyanın en önemli mucitleri arasında önemli bir yeri vardır. Elektrik akımı gibi oldukça büyük buluşları bulunan Tesla, dünyanın gelişimini etkileyen buluşlar ortaya çıkarmıştır.

Nikola Tesla ailesindeki beş çocuktan biri olarak dünyaya gelmiştir. İlk soyadı Draganic'tir. Daha sonra reşit olmuş ve mahkemeye başvurarak Tesla soyadını almıştır. Ağabeyi 12 yaşındayken at kazasında ölmüş ve bu durum Tesla'da ciddi travmaya neden olmuştur. Annesinin desteği sayesinde fizik ve matematik alanlarında bilgisini artırmıştır. İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca öğrenmiştir. Elektrik üzerine çalışmalar yapmıştır. Ancak kişisel takıntıları ve asosyal olması nedeniyle üçüncü sınıfın ilk dönemlerinde okulu bırakmak durumunda kalmıştır

Nikola Tesla Bilime Katkıları Neler?

Nikola Tesla bilime büyük katkılarda bulunmuş isimlerdendir. Alternatif akım Nikola Tesla tarafından icat edilmiştir. Tesla bobini, neon lamba, endüksiyon motoru, büyüteç verici ve radyo kontrollü cihaz olmak üzere birçok icadı bulunmaktadır. En bilinen çalışmalarından biri olan Tesla bobini Wardenclyffe'deki Tesla Bilim Merkezi olan Shoreham New York'ta bulunmaktadır. Bu bobinden yararlanan ünlü mucit rezonans ile ilgili bilgilerin bir kuleden diğer kuleye aktarılmasını destekleyen ve tamamen ücretsiz olan kablosuz güç çalışmalarına başlamıştır.

Nikola Tesla'nın Kaç Tane İcadı Var?

Alternatif akım çalışmaları alanına öncülük eden Tesla'nın 300'den fazla icadı bulunmaktadır. Tesla aynı zamanda Edison ile girmiş olduğu akım savaşları ile bilinen isimlerdendir. Günümüz teknolojisine önemli katkılarda bulunmuştur. Sanayi Devrimi'nin temellerinin atılmasında önemli olan alternatif akım Tesla tarafından geliştirilmiştir. Aynı zamanda neon ışığın mucidi olarak bilinir. Uzaktan kumandayı icat etmesinin yanı sıra robotiğin yaratılmasında önemli katkıları vardır.