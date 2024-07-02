Nilgün Marmara Şiirleri - Nilgün Marmara’nın En Güzel Şiirleri, Hayatı ve Eserleri

Ece Ayhan, Haydar Ergülen, Cemal Süreya gibi pek çok önemli isimle yakın arkadaş olan Nilgün Marmara, Slyvia Plath'ten etkilenmiştir. 29 yıllık hayatına pek çok şiiri sığdıran Marmara, Türk edebiyatının önemli kadın şairleri arasında yer alır. Bu nedenle Nilgün Marmara şiirleri hakkında detaylar, Nilgün Marmara'nın en güzel şiirleri, hayatı ve eserleri bilinip okunulması gereken eserlerdir.
13 Şubat 1958 yılında İstanbul'un Moda ilçesinde dünyaya gelen şair Nilgün Marmara, Balkan göçmenli bir ailenin kızıdır. Kadıköy Maarif Koleji'ni bitirdikten sonra Anadolu lisesine giden Marmara, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken ünlü İngiliz yazar Slyvia Plath'in tezini yazmıştır. Slyvia Plath, manik depresif tanısı olan ve intiharı ile ünlü bir şair olarak bilinir.
1982 yılında Kağan Önal ile evlenen Nilgün Marmara, eşinin işi gereği Libya'ya taşınmıştır. Orada baskılar nedeni ile uzun süre kalamamış olsalar da yaşananlar Marmara'nın psikolojisini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu dönemde doktorlar, Nilgün Marmara'nın okuma-yazmaya son vermesini ve ilaçlarını aksatmamasını söylemiş olsa da kendisi onları dinlememiştir. Ruhsal sorunları gün geçtikçe kötüleşen Nilgün Marmara, henüz 29 yaşındayken 13 Ekim 1987 tarihinde evinin balkonundan atlayarak hayatına son vermiştir. Ardında ise bir intihar mektubu bırakmıştır. Bu mektubun bir kısmı ise aşağıdaki gibidir:
"Bu durumdan kimse kimseyi ya da kendini sorumlu, suçlu saymasın, çünkü suç yok, yalnızca ırmağın akışına bir müdahale söz konusu! Her anın niyesini sorgulayan bir varlığın saygısızlığını yok etmek için kararlaştırılmış bir eylem bu!
Kuşlar ölünceye kadar iyi bakınız onlara.
Sahneden çekilirken yaşamıma karışmış herkesi selamlıyorum."
Şiirleri farklı farklı dergilerde yayımlanan Nilgün Marmara; Ece Ayhan, Küçük İskender, Lale Müldür, Gülseli İnal, Cezmi Ersöz gibi şairleri etkilemiştir. Nilgün Marmara'nın eserleri ise aşağıdaki gibidir:
• Sylvia Plath'ın Şairliğinin İntiharı Bağlamında Analizi
• Daktiloya Çekilmiş Şiirler 1977-1987
• Kırmızı Kahverengi Defter
• Metinler
• Defterler
• Kağıtlar
Nilgün Marmara, kaleme almış olduğu şiirlerinde acı, intihar, yalnızlık gibi temalara sıklıkla yer vermiştir. Şairin en ünlü şiirlerinden bazıları ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Kuğu Ezgisi
• Tomorrow Will be Another Day
• Pek Öncesi Ben
• Sen Kokuyor Yüzeyi Bedenimin Her Gözeneği
• Kuş Koysunlar Yoluna
• Yitik Kaynak
• Üşümüştüm
• Manolya
• Ancak Yazgıdır Bu
• Düşü Ne Biliyorum
Beklemek - Nilgün Marmara
taşıl kaygısı kaotik özlem
neydi beklediğimiz ve gelecek olan
salt acı
sonsuz yeşil sonsuz gelişkin bir orman
içinde göllerini nehirlerini çağlayanlarını
gök kuşaklarını yitirdiğimiz kara sözcük
yokluğun dayattığı doğurgan sözcük: acı
bir deniz kızının uçma tutkusu
belleğin unutuş çılgınlıklarında
bilinmeyen organizmalar dönüştürürken
bedenlerimizi duygularımızı ben'imizi
çürüyorduk... kaçış yoktu... çıkış da...
yeşil maytap patlatan sahte mesihin sözleri
yalandı acımasızdı efendilerin belirlediği
ölçtüğü biçtiği yaşattığı kendimiz
umarsız öte benler=nesneler
ağlayın
ağlayın ve kanayın
yok olduğunuz irin zamanında
Düşü Ne Biliyorum - Nilgün Marmara
Kimdi O Kedi, Zamanın
Eşyayı Örseleyen Korkusunda
Eğerek Kuşları Yemlerine,
Bana Ve Suçlarıma Dolanan?
Gök Kaçınca Üzerimizden Ve
Yıldız Dengi Çözüldüğünde
Neydi Yaklaşan
Yanan Yatağından Aslanlar Geçirmiş
Ve Gömütünün Kapağı Hep Açık Olana?
Yedi Tül Ardında Yazgı Uşağı,
Görüldüğünde Tek Boyutlu Düzlüktür O
Ve Bağlanmıştır Körler
Örümcek Salyası Kablolarla Birbirine
Sevişirken,
Iskeletin Sevincini Aklın Yangınına
Döndüren, Fil Kuyruğu Gerdanlıklarla.
Yine De, Zaman Kedisi
Pençesi Ensemde, Üzünç Kemiğimden
Çekerken Beni Kendi Göğüne,
Bir Kahkaha Bölüyor Dokusunu
Düşler Marketinin,
Uyanıyorum Küstah Sözcüklerle:
Ey, Iki Adımlık Yerküre
Senin Bütün Arka Bahçelerini
Gördüm Ben!