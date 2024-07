Nilgün Marmara Şiirleri - Nilgün Marmara’nın En Güzel Şiirleri, Hayatı ve Eserleri

Ece Ayhan, Haydar Ergülen, Cemal Süreya gibi pek çok önemli isimle yakın arkadaş olan Nilgün Marmara, Slyvia Plath'ten etkilenmiştir. 29 yıllık hayatına pek çok şiiri sığdıran Marmara, Türk edebiyatının önemli kadın şairleri arasında yer alır. Bu nedenle Nilgün Marmara şiirleri hakkında detaylar, Nilgün Marmara'nın en güzel şiirleri, hayatı ve eserleri bilinip okunulması gereken eserlerdir.



Nilgün Marmara'nın Hayatı



13 Şubat 1958 yılında İstanbul'un Moda ilçesinde dünyaya gelen şair Nilgün Marmara, Balkan göçmenli bir ailenin kızıdır. Kadıköy Maarif Koleji'ni bitirdikten sonra Anadolu lisesine giden Marmara, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken ünlü İngiliz yazar Slyvia Plath'in tezini yazmıştır. Slyvia Plath, manik depresif tanısı olan ve intiharı ile ünlü bir şair olarak bilinir.

1982 yılında Kağan Önal ile evlenen Nilgün Marmara, eşinin işi gereği Libya'ya taşınmıştır. Orada baskılar nedeni ile uzun süre kalamamış olsalar da yaşananlar Marmara'nın psikolojisini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu dönemde doktorlar, Nilgün Marmara'nın okuma-yazmaya son vermesini ve ilaçlarını aksatmamasını söylemiş olsa da kendisi onları dinlememiştir. Ruhsal sorunları gün geçtikçe kötüleşen Nilgün Marmara, henüz 29 yaşındayken 13 Ekim 1987 tarihinde evinin balkonundan atlayarak hayatına son vermiştir. Ardında ise bir intihar mektubu bırakmıştır. Bu mektubun bir kısmı ise aşağıdaki gibidir:

"Bu durumdan kimse kimseyi ya da kendini sorumlu, suçlu saymasın, çünkü suç yok, yalnızca ırmağın akışına bir müdahale söz konusu! Her anın niyesini sorgulayan bir varlığın saygısızlığını yok etmek için kararlaştırılmış bir eylem bu!

Kuşlar ölünceye kadar iyi bakınız onlara.

Sahneden çekilirken yaşamıma karışmış herkesi selamlıyorum."



Nilgün Marmara'nın Eserleri



Şiirleri farklı farklı dergilerde yayımlanan Nilgün Marmara; Ece Ayhan, Küçük İskender, Lale Müldür, Gülseli İnal, Cezmi Ersöz gibi şairleri etkilemiştir. Nilgün Marmara'nın eserleri ise aşağıdaki gibidir:

• Sylvia Plath'ın Şairliğinin İntiharı Bağlamında Analizi

• Daktiloya Çekilmiş Şiirler 1977-1987

• Kırmızı Kahverengi Defter

• Metinler

• Defterler

• Kağıtlar



Nilgün Marmara'nın Şiirleri



Nilgün Marmara, kaleme almış olduğu şiirlerinde acı, intihar, yalnızlık gibi temalara sıklıkla yer vermiştir. Şairin en ünlü şiirlerinden bazıları ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Kuğu Ezgisi

• Tomorrow Will be Another Day

• Pek Öncesi Ben

• Sen Kokuyor Yüzeyi Bedenimin Her Gözeneği

• Kuş Koysunlar Yoluna

• Yitik Kaynak

• Üşümüştüm

• Manolya

• Ancak Yazgıdır Bu

• Düşü Ne Biliyorum

Beklemek - Nilgün Marmara

taşıl kaygısı kaotik özlem

neydi beklediğimiz ve gelecek olan

salt acı

sonsuz yeşil sonsuz gelişkin bir orman

içinde göllerini nehirlerini çağlayanlarını

gök kuşaklarını yitirdiğimiz kara sözcük

yokluğun dayattığı doğurgan sözcük: acı

bir deniz kızının uçma tutkusu

belleğin unutuş çılgınlıklarında

bilinmeyen organizmalar dönüştürürken

bedenlerimizi duygularımızı ben'imizi

çürüyorduk... kaçış yoktu... çıkış da...

yeşil maytap patlatan sahte mesihin sözleri

yalandı acımasızdı efendilerin belirlediği

ölçtüğü biçtiği yaşattığı kendimiz

umarsız öte benler=nesneler

ağlayın

ağlayın ve kanayın

yok olduğunuz irin zamanında

Düşü Ne Biliyorum - Nilgün Marmara

Kimdi O Kedi, Zamanın

Eşyayı Örseleyen Korkusunda

Eğerek Kuşları Yemlerine,

Bana Ve Suçlarıma Dolanan?

Gök Kaçınca Üzerimizden Ve

Yıldız Dengi Çözüldüğünde

Neydi Yaklaşan

Yanan Yatağından Aslanlar Geçirmiş

Ve Gömütünün Kapağı Hep Açık Olana?

Yedi Tül Ardında Yazgı Uşağı,

Görüldüğünde Tek Boyutlu Düzlüktür O

Ve Bağlanmıştır Körler

Örümcek Salyası Kablolarla Birbirine

Sevişirken,

Iskeletin Sevincini Aklın Yangınına

Döndüren, Fil Kuyruğu Gerdanlıklarla.

Yine De, Zaman Kedisi

Pençesi Ensemde, Üzünç Kemiğimden

Çekerken Beni Kendi Göğüne,

Bir Kahkaha Bölüyor Dokusunu

Düşler Marketinin,

Uyanıyorum Küstah Sözcüklerle:

Ey, Iki Adımlık Yerküre

Senin Bütün Arka Bahçelerini

Gördüm Ben!