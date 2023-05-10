Ninova Nerede? Günümüzde Ninova Hangi Ülkede ve Hangi Kıtada?

Kadim bir geçmişi olan ve tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Ninova nerede diye merak edenler olabilir. Günümüzde Ninova hangi ülkede diye merak edenler için bu il, Irak'a bağlı olan Musul şehrine oldukça yakın bir yerde bulunur. Ninova nereye yakın diyenler, ülkemize de fazla uzak bir mesafede olmadığını bilmelidir. Ninova Irak'ın neresinde yer alır ve nasıl bir şehirdir? İşte merak edilenler…

Ninova Nerededir?

Antik çağdan bu yana varlığını korumayı başaran Ninova, günümüzde Irak sınırları içerisinde bulunan bir şehirdir. Konum olarak Musul'a oldukça yakın olan şehir, Dicle Nehri'nin kıyısına kuruludur. Asırlar boyunca Asurluların, Sümerlerin, Amorilerin, Babillerin ve Akadların toprağı olmuştur. Bu yüzden Mezopotamya tarihi açısından önemli bir kent olarak kabul edilir. Bugün birçok arkeolojik kazı çalışmasının yapıldığı Ninova'da, eski uygarlıklara ait tarihi kalıntılar bulunur. Asur Devletini 52 yıl boyunca yöneten Kral Ninos tarafından kurulduğu için ismini buradan alır. Hz. Yunus'un da Ninovalı olduğu bilinmektedir. Burayı önemli kılan bir diğer özellik ise bazı kaynaklara göre Babilin Asma Bahçelerinin burada kurulduğuna dair bir inanışın olmasıdır.

Ninova Şehrinin Özellikleri Neler?

M. Ö. 900 ve M. S. 600 yıllarında Asur Devletinin başkenti olan Ninova, birçok önemli medeniyetin toprağı olmuştur. Tapınakları ve tarihi kalıntıları ile ünlü olan bu şehirde, eski uygarlıkların izlerini yakından görmek mümkündür. Özellikle "Ninova Duvarı" bunlardan en önemlisi kabul edilir. Asur Kralı II. Sargon'un oğlu Kral Sanherib tarafından inşa ettirilmiştir. Duvarın yapılmasının esas amacı ise şehri olası saldırılardan korumak ve önlem almaktır. Bu şehirdeki bir diğer önemli yapı ise Asur Kralı Asurbanibal'in, M. Ö. 625 yılında yaptırdığı Ninova Kütüphanesi'dir. Kütüphanedeki kil tabletlerden yaklaşık 20.000'i, bugün British Museum'da sergilenmektedir. Bilinen diğer adıyla Asurbanibal Kütüphanesi, M. Ö. 7 yüzyılda kurulmuş olan dünyanın ilk kütüphanesidir. Ninova, tüm bu özellikleri göz önüne alındığında oldukça ilgi çekici ve önemli bir şehirdir.