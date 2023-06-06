Nisan Kaç Çekiyor? Nisan Kaçıncı Ay ve Kaç Gün Çeker?

Nisan kaç çekiyor bilmek isteyen kişiler genellikle hangi ayın kaç gün çektiğini karıştıran insanlardır. Bu yüzden de Nisan ayı kaç çekiyor diye araştırma yapabilirler. Siz de bu kişilerden olup bu konu hakkında araştırma yapıyorsanız eğer Nisan ayı kaç gün çeker sizler için bulduk. Bulduğumuz sonuca ulaşmak için haberimizi okumaya devam ederek Nisan kaç çekiyor, kaçıncı ay sorularının cevaplarını öğrenebilirsiniz.

Nisan Kaç Çekiyor?

Hangi ayın kaç gün çektiğini karıştıran insanlar için, Nisan ayının kaç çektiği de bazen tam bir muamma olabiliyor. Şubat ayı hariç kalan 11 ay, 30 ya da 31 çektiği için bu durum bazen insanların aklını karıştırabilmektedir. Şubat ayı ise 28, 4 yılda bir ise 29 çekmektedir. Bu konu hakkında Nisan ayını ele aldığımız zaman, Nisan ayı 30 çekmekle beraber yılın dördüncü ayı olduğu için doğal olarak Miladi Takvimin de dördüncü ayı olur. Bunun yanı sıra ilkbahar mevsiminin ikinci ayı olup diğer aylar Mart ve Mayıstır. Genel olarak ülkemizde bazı ürünlerin ekim zamanı olarak da değerlendirebiliriz. Nisan ayı ülkemizde genellikle, 1 Nisan şakaları, Nisan yağmurları ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile anılır. Nisan ayı Dünya'da bulunan yarım kürelere göre mevsim farklılığı gösterebilir. Bizim de içinde bulunduğumuz Kuzey Yarım Küre'de ilkbahar mevsimini yaşarken Güney Yarım Küre'de sonbahar mevsimi yaşanmaktadır.

Nisan Ayında Bulunan Belirli Gün ve Haftalar

- 1- 7 Nisan Kanserle Savaş Haftası'dır.

- 4 Nisan NATO Günü'dür.

- 5 Nisan Avukatlar Günü'dür.

- 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'dür.

- 7 – 13 Nisan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası'dır.

- 8 – 14 Nisan Sağlık Haftası'dır.

- 10 Nisan Polis Teşkilatı' nın Kuruluş Günü'dür.

- 14 Nisan Şehitler Haftası'dır.

- 15 – 22 Nisan Turizm Haftası'dır.

- 20 – 26 Nisan Kutlu Doğum Haftası

- 21- 28 Nisan Ebeler Haftası'dır.

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır.

- 23 Nisan gününü içine alan hafta Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası'dır.

- 25 Nisan Türkiye İstatistik Günü'dür.