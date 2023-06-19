Nişasta Ölçüleri - 100 Gr, 200, 300, 400 Gram Nişasta Kaç Bardak Eder?

Tariflerde miktarlar, gram, litre veya mililitre ile ifade edildiğinden dolayı nişasta ölçüleri kafa karışıklığına yol açabilir. 100 gram nişasta kaç bardak eder diye düşünenler, bunun kullanılan bardağın boyutuna göre değişebileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Aynı şekilde birçok insan, 200 gr nişasta kaç bardak öğrenmek ister. Bir su bardağı 120 gram alabildiği için 400 gram nişasta kaç bardak olur öğrenilmelidir. İşte ölçüler hakkında detaylar…

100 Gram Nişasta Kaç Bardak Eder?

Her evde hassas tartı gibi bir ölçüm cihazı bulunmadığından dolayı nişasta genellikle bardak ile ölçülür. Bir su bardağı 100 gr nişasta alabilir. Eğer 200 grama ihtiyaç varsa 2 bardak, istenilen miktar 400 gram ise 4 bardak nişasta kullanılmalıdır. Eğer ölçüm için çay bardağı kullanılacak ise bu rakamlar iki katına çıkar. Bir çay bardağı 50 gr nişasta alır ve 400 gram için 8 çay bardağı nişasta gerekir. Suda çözünebilen bir madde olan nişasta, kuru ağırlığının ortalama %30'una denk miktardaki suyu içine çekebilir. Bu olaydan sonra hacminde %5 bir artış yaşanır. Bir karbonhidrat türüdür ve gıdaya ek olarak, kağıt ve tutkal üretimi ile tekstil gibi alanlarda kullanılır.

1 Su Bardağı Kaç Gram Alır?

Aynı su bardağının içindeki katı bir madde ile sıvı bir madde aynı miktarda olmayabilir. Örneğin, ortalama boyutlardaki bir su bardağı 250 gr reçel alırken, susamı ise 120 gr alabilir. Bu, içine konulan maddenin, yoğunluğu, kütlesi ve hacmi ile alakalıdır. Bu yüzden bu noktaya dikkat edilmesi gerekir. Bir su bardağının alabildiği diğer miktarlar ise şu şekildedir:

1 su bardağı un: 100 gr

1 su bardağı pirinç: 150 gr

1 su bardağı bulgur: 150 gr

1 su bardağı irmik: 150 gr

1 su bardağı arpa şehriye: 150 gr

1 su bardağı nohut: 150 gr

1 su bardağı fasulye: 150

1 su bardağı toz şeker: 170 gr

1 su bardağı mercimek: 170 gr

1 su bardağı sıvı yağ: 170 ml

1 su bardağı süt veya su: 200 ml

1 su bardağı yoğurt: 200 gr

1 su bardağı salça: 225 gr