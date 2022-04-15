Niteleme Sıfatı Nedir, Nasıl Bulunur? Niteleme Sıfatı Örnekleri Ve Konu Anlatımı

Niteleme sıfatları okulda öğrencilerin pek de zorlanmadan öğrenebildikleri bir konudur, çünkü mantığı basittir. Cümleye sorulacak bir soru ile niteleme sıfatlarını bulmak mümkünüdür. Her birimiz konuşurken günlük dilde niteleme sıfatlarını aslında kullanırız, dolayısıyla niteleme sıfatlarının ne olduğunu biliyoruz. Fakat bunu fark etmek önemli. İçeriğimizde niteleme sıfatının özellikleri hakkında bilgilere yer verip, cümle içerisinde nasıl bulunacağını aktardık.

Niteleme Sıfatı Nedir?

Sıfatı genel bir ağaç olarak düşünecek olursak, birbirinden farklı pek çok sıfat çeşidi de bu ağacın dallarını oluşturur. Niteleme sıfatı, sıfat türlerinden bir tanesidir. Sıfatların bu denli çok çeşitli olması, her birinin farklı bir özelliği, olgu veya olayı nitelemek için kullanılıyor olmasıdır. Sıfatlar cümle içerisinde anlatımı detaylandıran en önemli unsurlardan biridir. Bu pek çok sıfat türü arasından en popüleri ise niteleme sıfatlarıdır.

Görev tanımı ve kullanım alanı oldukça geniş olan niteleme sıfatları adı üzerinde varlıkları niteleme görevini gerçekleştirirler. Varlıkların nasıl olduğu, neye benzediği en iyi niteleme sıfatlarına bakılarak anlaşılır. Niteleme sıfatı da dahil olmak üzere herhangi bir sıfatı cümlede ortaya çıkarmak için, cümleye bazı sorular sormak gereklidir.

Niteleme Sıfatı Örnekleri

Niteleme sıfatlarını daha iyi öğrenmek ve pekiştirebilmek adına bunları örneklerle açıklamak en sağlıklısı olacaktır. Siz de aşağıdaki örnekleri okuduktan sonra kendi kendinize örnekler düşünerek veya yazarak, konuyu daha iyi anlayabilir ve içselleştirebilirsiniz.

Sokakta yürümekte zorluk çeken yaşlı bir köpek gördüm.

bir köpek gördüm. Dizide yaralı adam üç bölümdür iyileşememişti.

adam üç bölümdür iyileşememişti. Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray karşısında takımlarını 90 dakika boyunca desteklemişlerdi.

taraftarlar Galatasaray karşısında takımlarını 90 dakika boyunca desteklemişlerdi. Dedem sık sık eski günleri anıyor ve gençlik zamanlarından bahsediyordu.

Niteleme Sıfatları Hangi Soruyla Bulunur?

Yukarıdaki örneklerden yola çıkarak, cümleye "nasıl" sorusu sorulabilir. Bu sayede niteleme sıfatlarının nasıl bulunduğu netlik kazanacaktır. Niteleme sıfatları genelde bir şeyin rengini, herhangi bir durumunu ve bir şeyin biçimini anlatır. Cümleye soracağımız "nasıl" sorusu da niteleme sıfatını bulmamızı sağlayacaktır.

Sokakta yürümekte zorluk çeken yaşlı bir köpek gördüm cümlesine "nasıl bir köpek?" sorusunu sorduğumuzda cevap yaşlı bir köpek olacaktır. Buradaki niteleme sıfatı "yaşlı"dır çünkü köpeğin nasıl bir köpek olduğunu nitelemektedir.

olacaktır. Buradaki niteleme sıfatı "yaşlı"dır çünkü köpeğin nasıl bir köpek olduğunu nitelemektedir. Dizide yaralı adam üç bölümdür iyileşememişti (nasıl adam? yaralı adam).

Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray karşısında takımlarını 90 dakika boyunca desteklemişlerdi (nasıl taraftarlar? Fenerbahçeli taraftarlar)

Dedem sık sık eski günleri anıyor ve gençlik zamanlarından bahsediyordu (nasıl günler? eski günler).

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi bir cümledeki niteleme sıfatlarını bulmak istiyorsak cümleye nasıl sorusunu sormamız gerekir. Peki nasıl sorusu cümlede nereye sorulacak? Nasıl sorusu cümlede isme sorulmalıdır, fiile sorulduğunda doğru yanıt almak mümkün olmayacaktır.