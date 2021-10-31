Nitelik kelimesinin eş anlamlısını kullanmak isteyen kişiler yaptıkları araştırma sonucunda 11 farklı eş anlama ulaşacaktır. Sözlük karşılığı bir şeyin iyi ya da kötü olduğunu tanımlayan kelime olan nitelik kelimesinin eş anlamlıları ise kalite, asıl, boyut, öz, mahiyet, vasıf, keyfiyet, kapsam, genişlik, durum ve meziyettir. 11 tane olan bu kelimelerin cümle içerisindeki farklı kullanımları ile kişiler günlük konuşma dilinde ya da yazı dilinde daha etkileyici olabilir. Nitelik eş anlamlısı nedir? Nitelik kelimesinin eş anlamlısı hakkında bilinmesi gerekenleri hazırladığımız yazımızda tüm detayları ile bulabilirsiniz.

NİTELİK KELİMESİNİN ANLAMI

Nitelik kelimesinin iki farklı anlamı bulunmaktadır. Bunlardan biri bir şeyin güzel, çirkin ya da kötü, iyi olarak tanımlanmasıdır. Bir diğer tanımı ise bir şeyin nasıl oluştuğunu anlatan ve onu diğer şeylerden ayırmaya yarayan özelliklerdir. Günlük hayat içerisinde bazı şeyleri diğer şeylerden ayırmak için nitelik kelimesini kullanabilirler.

NİTELİK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Nitelik kelimesinin 11 farklı eş anlamlısı vardır. Kalite, asıl, boyut, öz, mahiyet, vasıf, keyfiyet, kapsam, genişlik, durum ve meziyet nitelik kelimesinin eş anlamlılarındandır. Bu kelimelerin yazılışları farklı olsa da anlamları aynı görevi görür. Kişiler, cümlelerini daha etkili ve yerinde kullanmak için bu eş anlamlı kelimeleri kullanmayı tercih ederler.

NİTELİK KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Nitelikli bir telefon ile iş yerindeki tüm işlerini halledebiliyordu.

Aldığı ürünler nitelik bakımından çok kaliteli ürünlerdi.

Nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanmasına rağmen suç işlemeye devam ediyordu.

NİTELİK EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Nitelik kelimesinin eş anlamlıları ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir:

Durum:

Kıyafetlerin durumları son derece canlı ve parlak gözüküyordu.

Kalite:

Aldığı yeni mobilya takımlarının fiyatı kalitesini ortaya çıkarıyordu.

Öz:

Kitaptaki içeriğin özü oldukça derin ve anlamlıydı.

Vasıf:

İşe alacağı elemanların vasıfları, işlerin düzgün yapılması için çok önemliydi.

Kapsam:

Yeni ev arayışında oldukça kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi.

Genişlik:

Odasına yeni aldığı dolabın genişliği tam istediği gibiydi.

Boyut:

Odanın tüm boyutlarını iç mimara detaylıca aktardı.