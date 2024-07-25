Nitelikli eğitim, tescilli başarı

İngiltere merkezli değerlendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan '2024 Üniversite Etki Sıralaması'na İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) başarısı damga vurdu. 125 ülkeden 2 bin 152 üniversitenin bulunduğu listede İEÜ, 'nitelikli eğitim' kategorisinde 101-200 aralığında gösterilerek dünyaca tanınmış birçok üniversiteyi geride bıraktı. İzmir Ekonomi, nitelikli eğitim alanında Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında ise ikinci sırada yer bularak büyük başarı elde etti. Öğrencilerine sunduğu fiziksel, sosyal ve teknolojik imkânları sürekli geliştiren, akademisyen kadrosunu güçlendiren, eğitim içeriklerini çağın gerekleri doğrultusunda güncelleyen İEÜ, son yıllarda attığı stratejik adımların karşılığını dünya çapındaki listeye girerek aldı.Birleşmiş Milletler'in (BM) sürdürülebilir kalkınma hedeflerini esas alarak üniversitelerin performansını değerlendiren Times Higher Education, 2024 yılına ilişkin Etki Sıralaması'nı kapsamlı bir değerlendirme sonucunda açıkladı. Türkiye'den 91 üniversitenin yer aldığı listede İEÜ de tam 7 başlıkta başarısını kanıtladı. İzmir Ekonomi Üniversitesi, 'Nitelikli Eğitim' kategorisinde 101-200, 'Eşitsizliklerin Azaltılması' ve üniversitenin toplumsal çalışmalarını temel alan 'Yoksulluğa Son' başlığında 201-300, 'İklim Eylemi' kategorisinde 301- 400, 'Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar' alanında 401-600, 'Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı' alanında 601-800, 'Amaçlar İçin Ortaklıklar' başlığında bin 1-bin 500 aralığında gösterildi.İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener Türkiye genelinde etkinliğini artıran, başarılı öğrencilerin tercih ettiği, vizyoner bir üniversite olarak yola devam ettiklerini söyledi. Başkan Özgener "2023 yılında üniversitemiz, başarılı öğrenciler tarafından daha çok tercih edilir hale geldi. Üniversitemize sözel ve yabancı dil alanında ilk 2 bin 500, sayısal ve eşit ağırlık alanında ilk 10 bin içinde yerleşen öğrencilerin sayısı 2018'e göre yüzde 250, 2022'ye göre yüzde 100 arttı. Ayrıca, üniversitemiz bölümlerine yerleşen öğrencilerin ortalama başarı puanının, geçtiğimiz yıllara göre önemli bir artış gösterdiğini görüyoruz. Ülkemiz genelindeki 79 vakıf üniversitesi arasında 33 lisans bölümümüzün 12'sinde birinci, 5'inde ikinci, 5'inde üçüncü ve 11'inde de dördüncü olmayı başardık. Ege Bölgesi'nde, devlet üniversitelerinin tamamına birincilikle, vakıf üniversitelerinin ise neredeyse hepsine tam bursla yerleşebilecek öğrenciler, üniversitemizin yüzde 50 ya da yüzde 25 indirimli kontenjanlarını tercih etti. Bu veriler, eğitimimize duyulan güven ve teveccühün de bir yansıması" diye konuştu.