1077 yılında kurulan ve 1304 yılında yıkılan Anadolu Selçuklu Devleti yönetiminde farklı bölümler bulunur. Yönetimde her bölümün farklı bir görevi bulunmaktadır. Bunlardan biri de Niyabet-i Saltanat'tır. Niyabet-i saltanat nedir? Anadolu Selçuklu Devleti'nde görülen niyabet-i saltanatın görevi soruları ise sıklıkla araştırılan konular arasında yer alır.

Anadolu Selçuklu Devleti'nde divanlar

Anadolu Selçuklu Devleti'nde farklı divanlar bulunur. Bu divanlar yönetimin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır. 6 farklı divan vardır. Bunlardan biri Divan-ı Tuğra'dır. Devlet adına yapılan iç ve dış yazışmalar bu divanın başı olan Münşi ya da Tuğrai'den sorumluydu. Divan-ı Arz ise merkez ordusundan sorumluydu. Bu divanın sorumlusu da Emir-i Ariz'dir. Divan-ı İstifa mali işlerden sorumludur. Başkanına ise Müstevfi adı verilirdi. Divan-ı Pervane arazi defterlerinin kaydını tutardı. Pervaneci ise başkanına verilen isimdi. Divan-ı Berid de Anadolu Selçuklu Devleti'nde posta ve haberleşme işlerini sağlardı. Niyabt-i Saltanat Divanı ise evlet adamlarının ve güvenilir komutanların olduğu divandır. Başkanına ise Naib-i Sultan ismi verilirdi.

Niyabet-i saltanat nedir?

Niyabet-i saltanat Anadolu Selçuklu Devleti'nde 6 divandan biridir. Bu divanda önemli devlet adamları ve devletin en güvenilir komutanları yer alırdır. Niyabet-i saltanat divanı, Anadolu Selçuklu Devleti sultanı savaşta olduğu zamanlarda yönetimin aksamamasını sağlardı. Divana başkanlık edene ise Naib-i Sultan adı verilirdi.

Niyabet-i saltanat görevleri nelerdir?

Niyabet-i Saltanat Divan-ı, Anadolu Selçuklu Devleti'nin en önemli divanlarından biridir. Başkanına Naib-i Sultan adı verilir. Naib-i Sultan devletin önemli bir devlet adamı ya da güvenilir komutanı olabilir. Görevleri ise şu şekildedir: