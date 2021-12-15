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Haberler Eğitim Haberleri Niyabet-i saltanat nedir? Anadolu Selçuklu Devleti'nde görülen niyabet-i saltanatın görevi
Giriş Tarihi: 15.12.2021 10:37 Son Güncelleme: 15.12.2021 10:37

Niyabet-i saltanat nedir? Anadolu Selçuklu Devleti'nde görülen niyabet-i saltanatın görevi

Niyabet-i saltanat nedir? Anadolu Selçuklu Devleti’nde görülen niyabet-i saltanatın görevi

1077 yılında Anadolu’nun Türkler tarafından fethedilmesi ile birlikte Anadolu Selçuklu Devleti güçlenmiş ve tarihteki en önemli Türk devletleri arasında yer almıştır. Anadolu Selçuklu Devleti, tarih boyunca önemli hükümdarların yönetimi ile varlığını sürdürmüştür. Anadolu Selçuklu Devleti’nin yönetimi de kendinden sonraki devletlere örnek olmuştur. Kişiler de Anadolu Selçuklu Devleti’nin yönetimi hakkında detaylı araştırmalar yapmaya devam etmektedir. Peki, Niyabet-i saltanat nedir? Anadolu Selçuklu Devleti'nde görülen niyabet-i saltanatın görevi nedir? İşte merak edilen soruların cevapları.

1077 yılında kurulan ve 1304 yılında yıkılan Anadolu Selçuklu Devleti yönetiminde farklı bölümler bulunur. Yönetimde her bölümün farklı bir görevi bulunmaktadır. Bunlardan biri de Niyabet-i Saltanat'tır. Niyabet-i saltanat nedir? Anadolu Selçuklu Devleti'nde görülen niyabet-i saltanatın görevi soruları ise sıklıkla araştırılan konular arasında yer alır.

Anadolu Selçuklu Devleti'nde divanlar

Anadolu Selçuklu Devleti'nde farklı divanlar bulunur. Bu divanlar yönetimin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır. 6 farklı divan vardır. Bunlardan biri Divan-ı Tuğra'dır. Devlet adına yapılan iç ve dış yazışmalar bu divanın başı olan Münşi ya da Tuğrai'den sorumluydu. Divan-ı Arz ise merkez ordusundan sorumluydu. Bu divanın sorumlusu da Emir-i Ariz'dir. Divan-ı İstifa mali işlerden sorumludur. Başkanına ise Müstevfi adı verilirdi. Divan-ı Pervane arazi defterlerinin kaydını tutardı. Pervaneci ise başkanına verilen isimdi. Divan-ı Berid de Anadolu Selçuklu Devleti'nde posta ve haberleşme işlerini sağlardı. Niyabt-i Saltanat Divanı ise evlet adamlarının ve güvenilir komutanların olduğu divandır. Başkanına ise Naib-i Sultan ismi verilirdi.

Niyabet-i saltanat nedir?

Niyabet-i saltanat Anadolu Selçuklu Devleti'nde 6 divandan biridir. Bu divanda önemli devlet adamları ve devletin en güvenilir komutanları yer alırdır. Niyabet-i saltanat divanı, Anadolu Selçuklu Devleti sultanı savaşta olduğu zamanlarda yönetimin aksamamasını sağlardı. Divana başkanlık edene ise Naib-i Sultan adı verilirdi.

Niyabet-i saltanat görevleri nelerdir?

Niyabet-i Saltanat Divan-ı, Anadolu Selçuklu Devleti'nin en önemli divanlarından biridir. Başkanına Naib-i Sultan adı verilir. Naib-i Sultan devletin önemli bir devlet adamı ya da güvenilir komutanı olabilir. Görevleri ise şu şekildedir:

  • Devlet başkanı, sultan görevde değil iken onun yerine vekalet etmek.
  • Onun yerine devlet işlerini yürütmek.
  • Elçiler ile görüşmek.
  • Davalara başkanlık etmek.
  • Orduya komutanlık etmek.
  • Devlet işlerinin aksamamasını sağlamak.

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Niyabet-i saltanat nedir? Anadolu Selçuklu Devleti'nde görülen niyabet-i saltanatın görevi
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