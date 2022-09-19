Nizamiye Medresesi Nerede? Nizamiye Medresesi Özellikleri, Tarihi, Kurucusu ve Kuruluş Amacı

Nizamiye Medresesi nerede sorusuna cevap aranırken bir kısım hususlar da beraberinde araştırılmalıdır. Büyük Selçuklu Devleti'nin eğitim kurumları denildiğinde Nizamiye Medresesi akla gelir. Bu denli önemli eğitim kurumu hakkında da bilgi sahibi olunmalıdır. Nizamiye Medresesi kime ait, neden kuruldu, Nizamiye Medresesi tarihi, Nizamiye Medresesi amaçları, Nizamiye Medresesi baş müderrisi, önemi gibi soruların cevapları yazımızın devamında.

Nizamiye Medresesi Nerede?

Nizamiye Medreseleri, Büyük Selçuklu Devleti'nin önemli vezirlerinden Nizamülmülk tarafından kurulmuştur. Sultan Alparslan, dönemin önemli eğitim kurumlarından olan Nizamiye Medreselerinin kuruluşuna öncülük etmiştir.

Nizamiye Medreseleri içinde en önemli olan eğitim kurumu Bağdat'ta kurulmuş olan medresedir. Bu medresede yüksek eğitim verilmiştir. Bu medreselerin dünyada kurulmuş ilk üniversite olduğu da bilinir. Bağdat haricinde farklı şehirlere de zaman içinde bu medreseler kurulmuştur. Kurulan medreselerde özellikle dil, din ve hukuk alanında eğitimler verilmiştir. Medreselerin ilk kuruluş döneminde felsefe dersleri de verilmiş olsa da sonradan bu ders müfredattan kaldırılmıştır.

Nizamiye Medresesi Kuruluş Amacı

Nizamiye Medreselerinin kuruluş amacı, vatanına milletine bağlı şekilde eğitim almış din adamları yetiştirmektir. Büyük Selçuklu Devleti, yaşanılan coğrafyada Sünni anlayışının söz sahibi olmasını istemiştir. Medreselerde yetişen âlimlerin, dönemin Şii imamları ile bilgi alanında yarışabilecek konumda olması amaçlanmıştır. Bazı bölgelerdeki eğitim kurumlarının maddi durumu kötü olan öğrencilere yönelik eğitim verdiği de görülür.

Nizamiye Medreselerinin Özellikleri

Nizamiye Medreseleri, özellikleri ile günümüzün eğitim anlayışına da yol gösterecek bir eğitim kurumudur. Bu kapsamda söz konusu eğitim kurumlarının özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

İslam tarihi için dönüm noktası statüsüne sahip olan önemli eğitim kurumlarıdır.

İslam dininin, doğru âlimler tarafından doğru şekilde öğretilmesi amaçlanmıştır.

Medreseler, adını Nizamülmülk'ten almıştır.

Rafızi-Batıni adı verilen fikir akımları ile mücadele görevini de üstlenmiştir.

Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin geliştirilmesini de görev edinmiştir.

Nizamiye Medreseleri, kurulduğu günden itibaren çok önemli ilim insanlarının yetiştirilmesinde rol oynamıştır. Bu âlimlerden biri de İslam Dünyası için büyük önem taşıyan İmam Gazali'dir. Nişabur Nizamiye Medresesi'nde yetişen İmam Gazali, İslam dininin öğretilmesi ve dine hizmet noktasında çok önemli bir misyon üstlenmiştir.

Nizamiye Medreseleri, Osmanlı Devleti'ndeki medrese eğitimi anlayışına da ışık tutarak eğitim sisteminin belirlenmesinde rol oynamıştır. Büyük âlimlerin yetişmesine katkı sağlayan Nizamiye Medreseleri dünya eğitim sisteminin gelişmesine de katkı sağlamıştır.