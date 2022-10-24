Nizip Savaşı Tarihi- Nizip Muharebesi Nedenleri, Sonuçları, Tarafları, Yapıldığı Yer ve Önemi

Nizip Savaşı tarihi açıdan Osmanlının girdiği en önemli savaşlar arasında yer alır. Günümüzde Gaziantep'in bir ilçesi olan Nizip'te gerçekleşen bu savaş farklı şekillerde yorumlanır. İki ordunun da ağır kayıplar verdiği Nizip Muharebesi hangi padişah döneminde oldu, kimler arasında yapıldı soruları da konunun önemi açısından önem taşır. Nizip Muharebesi nedenleri, sonuçları, tarafları, yapıldığı yer ve önemi hakkında tüm detayları sizler için araştırdık.

Nizip Savaşı Tarihi

Nizip Savaşı Osmanlı İmparatorluğu ile Mısır Devleti arasında imzalanmıştır. Bu savaş sırasında her iki taraf da büyük kayıplar vermiştir. Bu savaş sırasında Osmanlı komutasında yer alan kişi ise Hafız Osman Paşa'dır. Savaş Gaziantep'in Nizip ilçesinde gerçekleştiğinden bu ismi almıştır. Nizip Savaşı Osmanlı açısından önemli mağlubiyetlerden biridir. Bu nedenle de savaşın önemi oldukça büyüktür. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin Gerileme Dönemi içerisinde yaşanmıştır. Osmanlı Devleti'nin kayıtlarına ise hainlik nedeniyle kaybedildiği şeklinde bir yorumlama yapılmıştır. Osmanlı Devleti bu savaşı dönemin önemli valilerinden biri olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya karşı kaybetmiştir. 24 Haziran 1839 tarihinde gerçekleşen bu savaş Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın ihaneti neticesinde ortaya çıkmıştır. En önemli nedenleri arasında ise şunlar yer alır:

Mehmet Ali Paşa Osmanlı İmparatorluğu'na ödemesi gereken vergileri göndermeyerek Osmanlıya baş kaldırmıştır.

Lübnan'da Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya karşı çıkan isyanları ve ayaklanmaları II. Mahmud desteklemiştir.

Mehmet Ali Paşa Osmanlı İmparatorluğu'na ihanet etmiştir.

Osmanlı Devleti Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan memnun değildir.

Tüm bu nedenler Nizip Savaşı'nın en önemli nedenleri arasında yer alır. Ancak tarih sayfalarında her iki taraf açısından da en kanlı savaşlardan biri olarak bilinir.

Nizip Savaşı Sonuçları Nelerdir?

Nizip Savaşı sonuçları Osmanlı ve Mısır açısından birtakım etkiler doğurmuştur. Bu savaşı kazanan taraf Mısır Devleti olmuştur. Bu durum Anadolu kapılarının Mısır'a açılmasına neden olmuş ve Osmanlı açısından büyük bir yıkım olarak değerlendirilmiştir. Bu savaş sonrasında II. Mahmud vefat etmiş ve yerine de I. Abdülmecid getirilmiştir. Aynı zamanda savaş sonrasında Londra'da bir konferans toplanmıştır.

Nizip Muharebesi Nedenleri, Sonuçları, Tarafları, Yapıldığı Yer ve Önemi

Mısır ile Osmanlı İmparatorluğu arasında gerçekleşen bir savaştır. 19. Yüzyılda gerçekleşen en önemli savaşlar arasında yer alır. Osmanlı Devleti bu savaş sonrasında önemli bir güç kaybı yaşamıştır. Aynı zamanda Gerileme Dönemi Savaşları arasında yer alır. Kavalalı Mehmet Ali Paşa ihaneti ile kaybedilmiştir.