NL Nerenin Plakası? NL Hangi Ülkenin Plaka Kodu Ve Açılımı Ne?

Bütün ülkeler uluslararası bir plakaya sahiptir. Plakalar isimlerin kısaltılması ve sayılardan oluşmaktadır. NL'de o plakalardan biridir. NL hangi ülkenin plaka kodudur? İşte, tüm detaylar...

NL nerenin plakası?

Özellikle yabancı plakaların hangi ülkeye ait olduğu pek çok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmaktadır. NL plakası uluslararası bir plaka olup Hollanda'ya aittir. İngilizce ismi Netherlands kelimesinden kısaltılarak oluşturulmuştur.

NL hangi ülkenin plakası?

Plakalar çeşitli şekillerde oluşturulabilmektedir. Kimisi isimlerinin kısaltması kimisi ise bölgelere göre oluşturulan sayılar kullanarak oluşturulmuştur. Yurt dışına çıkış yapan araçların üzerinde kendi ülke idaresinin verdiği taşıt kayıt plakasına ek olarak o plakayı hangi ülke idaresinin verdiğini belirten bir ek plaka olur.

Avrupa ülkelerinde ülke bilgisi araç plakasının içinde ve en başta ayrı bir küçük bölümde olur. NL yazılı plaka da Avrupa ülkesine aittir. İngilizce isminin kısaltılması sonucu oluşturulan NL plakası Hollanda'ya aittir.