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Giriş Tarihi: 6.4.2022 10:25 Son Güncelleme: 6.4.2022 10:25

NL Nerenin Plakası? NL Hangi Ülkenin Plaka Kodu Ve Açılımı Ne?

NL Nerenin Plakası? NL Hangi Ülkenin Plaka Kodu Ve Açılımı Ne?

Pek çok insanın çocukluğunda gördüğü arabaların plakalarını okuduğu ve hangi il ya da ülkeye ait olduğunu merak ettiği zamanlar olmuştur. Plakanın hangi şehre ait olduğunu bilmek birçok çocuk için ilgi çekici bir unsurdur. Her ilin ve ülkenin kendine ait plakaları vardır. Plakalar araçların hangi bölgeye ait olduklarını anlamamıza yardımcı olur. İşte o plakalardan biri de NL'dir. Peki, NL nerenin plakasıdır?

Bütün ülkeler uluslararası bir plakaya sahiptir. Plakalar isimlerin kısaltılması ve sayılardan oluşmaktadır. NL'de o plakalardan biridir. NL hangi ülkenin plaka kodudur? İşte, tüm detaylar...

NL nerenin plakası?

Özellikle yabancı plakaların hangi ülkeye ait olduğu pek çok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmaktadır. NL plakası uluslararası bir plaka olup Hollanda'ya aittir. İngilizce ismi Netherlands kelimesinden kısaltılarak oluşturulmuştur.

NL hangi ülkenin plakası?

Plakalar çeşitli şekillerde oluşturulabilmektedir. Kimisi isimlerinin kısaltması kimisi ise bölgelere göre oluşturulan sayılar kullanarak oluşturulmuştur. Yurt dışına çıkış yapan araçların üzerinde kendi ülke idaresinin verdiği taşıt kayıt plakasına ek olarak o plakayı hangi ülke idaresinin verdiğini belirten bir ek plaka olur.

Avrupa ülkelerinde ülke bilgisi araç plakasının içinde ve en başta ayrı bir küçük bölümde olur. NL yazılı plaka da Avrupa ülkesine aittir. İngilizce isminin kısaltılması sonucu oluşturulan NL plakası Hollanda'ya aittir.

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NL Nerenin Plakası? NL Hangi Ülkenin Plaka Kodu Ve Açılımı Ne?
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