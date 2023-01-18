NLP Nedir? NLP (Nöro Linguistik Programlama) Tekniği Nedir, Nasıl Uygulanır ve Amacı Nedir?

Son zamanlarda çok sık duyduğumuz ve araştırdığımız bir konu olan NLP, pek çok kişi tarafından da merak edilip araştırılmıştır. Kitaplarda da karşılaştığımız NLP tekniği nedir sorusu etrafında bu konuya dair araştırmalar mevcuttur. Dilbilimci Richard Bandler ve Matematikci John Grinder tarafından 1970'li yıllarda geliştirilen NLP tekniği açılımı Nöro Linguistik Programlamadır. NLP programı Amerika'da geliştirilen, düşünülmeden ve otomatik olarak gerçekleştirilen algılama, düşünme ve davranış süreçlerini bilinçli hale getirmek üzere yapılan çalışmalardır. Bu tekniğin nasıl uygulandığı hakkında araştırma yapan kişiler NLP tekniği nasıl uygulanır ve amacı nedir sorularının cevabı için internete başvurmuştur. NLP nedir sorusu etrafında merak edilenleri sizler için derledik.

NLP Nedir?

NLP tekniği nedir sorusunu soran ve bu konuda araştırma yapan pek çok kişi bunun için internete başvurmuştur. Açılımı Sinir Dili Programlaması olan NL, zihni kontrol altına alma yöntemidir. Kişisel yetenek ve becerilerin ortaya çıkarılması ve pekiştirilmesinde kullanılan bu yöntem, algılama, duygu, düşünce ve davranış süreçlerini bilinçli hale getiren ve yapıcı bir şekilde kullanılan bir dizi yöntem içerir. NLP başarılı ve etkili davranış kalıplarını kopyalamaya ve bunları yeniden üretmeye dayanır.

NLP Amacı Nedir?

NLP tekniği bireyin hayatının her alanında kullanması gerektiği önemli bir yöntemdir. NLP'nin en önemli amacı kişiyi başarıya götüren nedenleri saptama ve onların üzerinde yoğunlaşmadır. NLP özellikle olumsuz durumlarla başa çıkma konusunda beyin sinir sistemi üzerine olumlu aktarımlar sağlar. Bu teknik iş, spor ve sanat gibi çeşitliliğe sahip alanlarda çok başarılı olan kişilerin düşünce akışlarını, davranış kalıplarını inceleyip, analiz etmektir. Böylece bireyi olumsuz derecede etkileyen durumlara karşı uygun teknikle bunun üstesinden gelmek söz konusudur.

NLP Teknikleri

NLP ile kişinin doğru adımlarla gelişimine katkı sağlaması mümkündür. Bunun için NLP teknikleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmak gerekecektir. NLP nasıl uygulanır sorusuna cevap arayan kişilerin bununla ilgili belli başlı teknikleri bilmesi gerekir. NLP kendi içinde beş tekniğe sahip olmakla beraber bu tekniklerin her biri kişi için fayda sağlayacaktır. NLP teknikleri şu şekildedir;

NLP Ayrışma Tekniği (Dışarıdan Gözlem): Bireyin negatif durumlar karşısında dışarıdan gözlem tekniğini uygulayarak, negatif durum yaşatan anıları film şeridi gibi gözünün önünden geçirir. Kişi yaşadığı olayı ayrıntılı şekilde gözden geçirir ve olumsuz duygular olması durumunda sakinleşinceye kadar bu durumu devam ettirir. Böylece NLP yöntemiyle kafasında onu strese sokan duyguları geçirerek olumsuz duygulardan kurtulur.

Yeniden Yaratma Tekniği: Bu teknik bireyin çaresiz hissettiği ve ne yapacağını bilmediği durumlarda kendisini gösterir. Bu durum, birey içinde olduğu olumsuz düşünceye farklı bir açıdan bakmasına yardımcı olur.

NLP Çabalama Tekniği (Demirleme Tekniği): NLP teknikleri arasında en sık kullanılan çabalama tekniğinde birey, yaşadığı olumsuz durum karşısında kendisini olumlu bir duygu durumuna sabitleyebilir. Bu da bireyin içinde bulunduğu negatif durumdan pozitif duruma geçerek kendisini iyi hissedebilir. Özellikle kişiyi strese sokan ve kendisini güvensiz hissetmesini sağlayan durumlarda bu tekniği uygulamak, olumsuz duygulardan arınmasına yardımcı olur.

NLP Uyum Tekniği: NLP uyum tekniği ise kişinin diğer insanlarla doğru iletişim kurmasını sağlar. Bu tekniğin hedefi, bireyin iş yaşamından sosyal yaşamına kadar herkesle iyi ilişkiler kurmayı başarmasıdır.

NLP İnanç Değiştirme Tekniği: Birey hayatında çok sayıda olumsuz durumla karşılaşabilir. Bireyler içinde yer aldıkları bu olumsuz durum karşısında genelleme yapabilirler. Bu genellemeler neticesinde o duruma ilişkin inanç da ortaya çıkacaktır. Bu noktada NLP tekniği, bireyin kendisini sınırladığı bu inanç sisteminden kurtulmasını sağlar.