Noel Baba Kilisesi Nerede, Nasıl Gidilir? Demre Noel Baba Kilisesi Yol Tarifi, Tarihi ve Özellikleri

Ziyaretçilerine mimari özellikleri ve güzelliği ile estetik bir haz vermenin yanında geçmişten günümüze bir yolculuk sunan Noel Baba Kilisesi, ülkemizde bulunan Hristiyanlığın kutsal mekanlarından biridir. Hristiyanlar için son derece kıymetli olan Noel Baba Kilisesi nerede, nasıl gidilir? ve Demre Noel Baba Kilisesi yol tarifi, tarihi ve özellikleri nedir? sorularının cevabını merak edenler için bu makale rehber niteliğinde olacaktır.

Noel Baba Kilisesi Tarihi

Antik Likya'nın parçalarından biri olan Noel Baba Kilisesi, M.S. III. yüzyılda yaşamış olan Aziz Nikolaos'a ithafen yapılmıştır. Patara kentine dünyaya gelen ve Myra kentinde piskoposluk yapan Aziz Nikolaos insanlara yardımları ve mucizeleriyle tanınan saygın bir din adamıydı. Ölümünden sonra Rusya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde saygı duyulan bir aziz haline gelen Aziz Nikolaos'un adı Amerika kıtasında bile duyulmuştu. Çocukların koruyucusu olarak da bilinen Aziz Nikolaos'un Noel Baba fikrine ilham kaynağı olduğu düşünülür. Akdeniz'den geçen gemicileri de koruduğuna inanılan bu aziz adına yapılan kiliseye de Noel Baba Kilisesi denmiştir.

Hristiyan dünyasının önemli bir hac merkezi olan kilisede Aziz Nikolaos'un mezarı bulunmaktadır. Kilise 1087 yılında Aziz Nikolaos'un kemiklerinin çalınarak İtalya'nın Bari şehrine kaçırılmasından sonra da önemini korumuştur. Çeşitli restorasyon çalışmalarıyla günümüze ulaşan Noel Baba Kilisesi Myros, şimdiki adıyla Demre Çayı'nın sularının altında kalmıştır. 1956 yılında yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan Noel Baba Kilisesi'ne her yıl Aziz Nikolaos'un ölüm yıldönümü olan 6 Aralık'ta Ortodoks inancına sahip pek çok Hristiyan Demre'ye gelerek onun adına ayin düzenler. Yani Aziz Nikolaos için yapılan Noel Baba Kilisesi Hristiyanlıkta önemli bir yere sahiptir.

Noel Baba Kilisesi'nin Mimari Özellikleri

Noel Baba Kilisesi, Bizans mimarisinin güzel bir örneğidir. Kilisenin yapısında kullanılan taş ve mermerler, dönemin estetik anlayışını yansıtmaktadır. İç mekandaki freskler ve mozaikler Bizans sanatının ince detaylarını gözler önüne serer. Kilisenin kubbesi ve apsis bölümü, mimari açıdan büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca, kilisenin çeşitli bölümlerinde Aziz Nikolaos'un hayatını ve mucizelerini anlatan kareler resmedilmiştir. Noel Baba Kilisesi mimari özellikleriyle ziyaretçilerine görsel bir şölen sunar.

Noel Baba Kilisesi Nerede?

Noel Baba Kilisesi, Türkiye'nin güney sahilinde, Antalya iline bağlı Demre ilçesinde bulunmaktadır. Demre, Antalya şehir merkezine yaklaşık 140 kilometre uzaklıktadır. Kilise Akdeniz'in eşsiz doğasıyla çevrelenmiştir. Bu durum ziyaretçilere hem tarihî hem de doğal bir deneyim sunar.

Noel Baba Kilisesi'ne Nasıl Gidilir

Noel Baba Kilisesi'ne gitmek için Antalya şehir merkezinden Demre otobüslerine binmek gerekir. Özel araçla da ulaşmanın mümkün olduğu Demre'ye Antalya merkezden yolculuk yaklaşık iki ila üç saat sürmektedir. Demre ilçesine ulaştıktan sonra, ilçe merkezinden Noel Baba Kilisesi'ne yürüyerek ya da kısa bir taksi yolculuğuyla varılabilir. Ayrıca, tur şirketlerinin düzenlediği turlarla da kiliseyi ziyaret etmek mümkündür. Yolculuk sırasında Akdeniz'in muhteşem manzaraları eşliğinde keyifli bir seyahat deneyimi yaşayabilirsiniz.