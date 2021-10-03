Noksan Eş Anlamlısı Nedir? Noksan Kelimesinin Eş Anlamlısı

''Nks'' mastarından türemiş olan noksan, eksik ve hatalı kelimeleri ile de eş anlamlıdır. Anlam ilişkisi yönünden birçok atasözü ve deyimlerde kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak noksan kelimesi cümle içerisinde çoğunlukla sıfat görevinde kullanılmaktadır.

NOKSAN KELİMESİNİN ANLAMI

Türk Dil Kurumuna göre noksan kelimesinin birçok anlamı vardır. Bu anlamlar ise aşağıdaki şekildeki gibidir:

Eksik. Cümle içerisinde sıfat görevindedir.

Eksiklik, kusur. Cümle içerisinde isim görevinde kullanılmaktadır.

NOKSAN EŞ ANLAMLISI

Eş anlamlı kelimeler, genel olarak okunuşları ve yazılışları farklı ancak anlam olarak aynı olan kelimelerdir. Bu tarz kelimeler ise birbirlerinin yerini tutabilir. Bu anlatılanların tamamı göz önüne alındığı zaman, noksan eş anlamlısı olan kelimesi eksik sözcüğüdür. Bunun yanında Noksan kelimesi fire ve natamam sözcükleriyle de eş anlamlıdır. Aşağıda sizlere noksan kelimeler ile alakalı bazı örnek cümlelerden bahsedeceğiz.

Yazarın kitabı noksandır.

Ahmet ödevini noksansız bir şekilde yapmış

NOKSAN KELİMESİNE BENZER KELİMELER

İki kelimenin (kökenlerinin ne olduğuna bakılmaksızın) anlamları eş, anlamdaş, zıt anlamlı, yakın anlamlı olabilmesi için aynı anlam özellikleri taşıması gerekir. Noksan kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler az ve eksik sözcükleridir. Okunuş ve yazılış bakımından farklı ancak anlam olarak aynı olan kelimelerdir. Bu tarz kelimeler ise birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genel olarak yabancı kökenlidir. Aşağıda ise noksan kelimesine eş anlamlı olan bazı kelimeler verilmektedir: