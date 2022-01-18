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Giriş Tarihi: 18.1.2022 09:19 Son Güncelleme: 18.1.2022 09:20

Nokta İşareti Ve Kullanıldığı Yerler İle Örnek Cümleler – Nokta Nerelerde Kullanılır?

Nokta İşareti Ve Kullanıldığı Yerler İle Örnek Cümleler – Nokta Nerelerde Kullanılır?

Türkçede cümleleri düzenlemek için noktalama işaretleri kullanılmaktadır. Bu noktalama işaretleri verilmek istenen duyguyu, uygun tonlama ve vurgu ile cümle kurmayı sağlamaktadır. Noktalama işaretlerinden en önemlilerinden biri de nokta işaretidir. Türkçede çoğunlukla cümleler nokta ile sonlanmaktadır. Bu nedenle neredeyse tüm cümlelerde nokta işaretiyle karşılaşmaktayız. Detaylar yazımızda.

Nokta, Türkçede cümlenin sonuna konan bir noktalama işaretidir. Tabii bu görevinin yanında başka görevleri de bulunmaktadır. Bu nedenle nokta işareti birçok yerde karşımıza çıkmaktadır. Türk Dil Kurumunun düzenlemeleri neticesinde nokta işaretinden sonra cümlenin nasıl devam edeceği de önemlidir. Bu nedenle noktalama işaretleri kullanılırken yazım hatası yapılmamalıdır.

Nokta Nerelerde Kullanılır?

Nokta işareti cümle içinde '.' Şeklinde gösterilir. Ayrıca noktanın en çok kullanıldığı yer cümlenin sonudur. Bu bağlamda cümlenin bittiğini belirtmek için kullanılmaktadır. Bunun yanında kısaltmalar ve sayılardan sonra da kullanıldığı durumlar bulunmaktadır. Fakat bazı durumlarda noktanın kullanımı karıştırılmamalıdır. Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen noktanın kullanıldığı yerler ve nokta ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

  • Cümlenin sonuna konur: Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu.
  • Bazı kısaltmaların sonuna konur: Dr. (doktor), Yrd. Doç. (yardımcı doçent), Prof. (profesör), Cad. (cadde), Sok. (sokak), s. (sayfa), sf. (sıfat), vb. (ve başkası, ve benzeri, ve bunun gibi), Alm. (Almanca)
  • Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur: 3. (üçüncü), 15. (on beşinci); II. Mehmet, XIV. Louis, XV. yüzyıl; 2.Cadde, 20. Sokak, 4. Levent.

Not 1: Türkçede rakamı rakam olarak yazıp sonuna yazıyla -inci eki getirilmez. "1inci" gibi bir yazım Türkçe yanlışıdır. Bu ifade ya "1." ya da açık olarak "birinci" şeklinde yazılmalıdır.

Not 2: Sıralanan rakamlardan virgülle veya çizgiyle ayrılanların yalnızca sonuncu rakama nokta konur: 3, 4 ve 7. maddeler; XII - XIV. yüzyıllar arasında.

  • Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: 29.5.1453, 29.X.1923
  • Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz: 29 Mayıs 1453
  • Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: Tören 17.30′da, hükûmet daireleri kapandıktan yarım saat sonra başlayacaktır.
  • Dörtten çok basamaklı sayılarda bölüklerin arasına nokta konabilir: 326.197, 49.750.812, 28.434.250.310.500
  • Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır: 5.5 = 25
TDK Noktalama İşaretleri Kuralları Ve Örnek Cümleler: Noktalama İşaretleri Nerelerde Kullanılır?

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Nokta İşareti Ve Kullanıldığı Yerler İle Örnek Cümleler – Nokta Nerelerde Kullanılır?
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