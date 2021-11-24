Noktalama işaretleri ile ilgili tekerlemeler: Noktalama işaretleri ve görevlerini ezberlemek için tekerlemeler nelerdir? e1

Noktalama işaretleri, yazım kurallarının yapı taşlarından bir tanesidir. Noktalama işaretleri bu yüzden cümle yapısı için önemli görevlere sahiptir. Duygu ve düşüncelerin daha açık ifade edilmesini sağlar. Tümcenin yapısı ve duraklama noktalarını belirler. Ayrıca okuma ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek için kullanılır. Noktalama işaretleri cümle içinde ve sözcük aralarında kullanılır.
NOKTALAMA İŞARETLERİ GÖREVLERİ
Noktalama işaretleri nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, tırnak işaretleri, ayraç ve kesme olarak farklı birimlere ayrılır. Ait oldukları sözcüklere bitişik olarak yazılır ve kesme dışındaki işaretlerden sonra bir harf boşluğu ara verilir. Noktalama işaretleri görevleri şu şekildedir:
NOKTALAMA İŞARETLERİ TEKERLEMELERİ
Noktalama işaretlerini kolayca öğrenebilmeniz için birbirinden farklı tekerlemeler mevcuttur. Bunun yanından noktalama işaretleri şarkıları da mevcuttur. Tekerlemelerden bir tanesi de şu şekildedir:
SORU İŞARETİ İLE İLGİLİ TEKELERMELER
NOKTA İLE İLGİLİ TEKERLEMELER
VİRGÜL İLE İLGİLİ TEKERLEMELER
NOKTALI VİRGÜL İLE İLGİLİ TEKERLEMELER