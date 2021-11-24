Noktalama işaretleri ile ilgili tekerlemeler: Noktalama işaretleri ve görevlerini ezberlemek için tekerlemeler nelerdir? e1

Noktalama işaretleri, yazım kurallarının yapı taşlarından bir tanesidir. Noktalama işaretleri bu yüzden cümle yapısı için önemli görevlere sahiptir. Duygu ve düşüncelerin daha açık ifade edilmesini sağlar. Tümcenin yapısı ve duraklama noktalarını belirler. Ayrıca okuma ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek için kullanılır. Noktalama işaretleri cümle içinde ve sözcük aralarında kullanılır.

NOKTALAMA İŞARETLERİ GÖREVLERİ

Noktalama işaretleri nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, tırnak işaretleri, ayraç ve kesme olarak farklı birimlere ayrılır. Ait oldukları sözcüklere bitişik olarak yazılır ve kesme dışındaki işaretlerden sonra bir harf boşluğu ara verilir. Noktalama işaretleri görevleri şu şekildedir:

Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek,

Cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek,

Okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak,

Sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere noktalama işaretleri kullanılır.

NOKTALAMA İŞARETLERİ TEKERLEMELERİ

Noktalama işaretlerini kolayca öğrenebilmeniz için birbirinden farklı tekerlemeler mevcuttur. Bunun yanından noktalama işaretleri şarkıları da mevcuttur. Tekerlemelerden bir tanesi de şu şekildedir:

Bana derler nokta.

Hemen gelirim biten cümlenin sonuna.

Bunun haricinde başka yerlerde vardır yerim.

Aman bunun sakın unutma derim.

SORU İŞARETİ İLE İLGİLİ TEKELERMELER

Soru soranlar bilir beni

Soru varsa koy beni

Ardımdan gelir cevap

Adım soru işareti

NOKTA İLE İLGİLİ TEKERLEMELER

Noktadır benim adım

Cümlenin sonunda yaşarım

Cümle bitti diye bağır

Yeni cümleye başlarım

VİRGÜL İLE İLGİLİ TEKERLEMELER

Adım virgül

Benzer oldu mu kelimeler

Koy beni aralarına

Okumak kolay olsun sana

NOKTALI VİRGÜL İLE İLGİLİ TEKERLEMELER