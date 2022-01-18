Noktalı Virgül Görevleri Nelerdir? Noktalı Virgül Ne İşe Yarar, Kullanım Amacı Nedir?

Noktalı virgül kullanılırken pek çok şeye dikkat etmek gerekir. Diğer noktalama işaretleriyle karıştırılabilecek bir noktalama işaretidir. Özellikle virgülle görev bakımından karıştırılmaktadır. Bunun yanında noktalı virgülden sonra cümlenin nasıl devam edeceği de oldukça mühimdir. Bu tarz durumları daha iyi özümsemek için noktalı virgülle ilgili örnek cümlelere bakmakta fayda vardır.

Noktalı Virgül Görevleri Nelerdir?

Türk Dil Kurumu tarafından noktalama işaretleri gibi pek çok dilbilgisi kuralları düzenlenmektedir. Bu bağlamda TDK'nin düzenlemelerini bilmek oldukça önemlidir. Noktalı virgül kullanım amacı da TDK tarafından genel olarak cümle içinde virgüller ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılmasıdır. Bu bağlamda noktalı virgül ne işe yarar? Gibi soruların yanıtları Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmektedir. Noktalı virgülün görevleri toplam üç tanedir. Bu bilgiler ışığında noktalı virgülün görevleri ve bu görevler ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur: Erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan; kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül, Yonca adları verilir.

Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur: Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum.

İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir: Yeni usul şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu.

TDK Noktalama İşaretleri Kuralları Ve Örnek Cümleler: Noktalama İşaretleri Nerelerde Kullanılır?