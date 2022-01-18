Noktalı Virgül İşareti Ve Kullanıldığı Yerler İle Örnek Cümleler – Noktalı Virgül Nerelerde Kullanılır?

Noktalı virgülün kullanımlarını incelediğimizde, çoğunlukla kendi içinde virgüller ayrılmış grupları birbirinden ayırmak için kullanıldığı görülür. Bunun yanında daha pek çok görevi bulunmaktadır. Noktalı virgülün görevlerinin yanında yazımı da oldukça önemlidir. Dolayısıyla yazım hatası yapmamak için noktalı virgülün nasıl kullanıldığı ve bu işaretten sonra cümlenin nasıl devam edeceğini bilmek önemlidir.

Noktalı Virgül Nerelerde Kullanılır?

Noktalı virgül, Türkçede cümleleri düzenlemede kullanılan bir noktalama işaretidir. Cümle içerisinde ';' ile gösterilir. Noktalı virgülün görevleri arasından en temel ve sık kullanılan görevi, kendi içinde virgülle ayrılmış grupları ve sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılan görevidir. Bunun yanında noktalı virgülün yazımı da önemlidir.

Noktalı virgül kendinden önce gelen sözcüğe bitişik yazılır ve sonraki sözcükle arasına bir boşluk konur. Sonra gelen sözcük küçük harfle başlar fakat özel isim vs. değilse. Noktalı virgülün kullanım alanları çok olmasa da geniş sayılabilir. Genelde belirli özellikteki grupları ayırmak için kullanılan bir işarettir. Bu bilgilere bakarak noktalı virgülün kullanıldığı yerler ve noktalı virgül ile ilgili örnek cümleler şöyledir:

Cümle içinde elemanları birbirinden virgüllerle ayrılmış birden fazla tür veya takım varsa, bu grupları birbirinden ayırmak için kullanılır: Gezi kapsamında şu ülkeler ve bahsi geçen şehirleri ziyaret edilecek: Türkiye, İngiltere, Azerbaycan; İstanbul, Londra, Bakü.

Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur: Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum.

Anlamca birbirine bağlı ve birbirini tamamlayan cümleler arasında kullanılır: Şiirde konular artık alabildiğine genişliyor; biçim, ölçü, uyak önemini yitirerek yazıdan siliniyor; anlam gölgeler, karanlıklar, sisler arasına siniyor.

Özneden sonra virgül kullanılarak birbirinden ayrılmış sözcükler varsa özneyi belirginleştirmek için, özneden sonra konur: Yeni usul şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu.

TDK Noktalama İşaretleri Kuralları Ve Örnek Cümleler: Noktalama İşaretleri Nerelerde Kullanılır?