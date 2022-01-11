Noktalı Virgülden Sonra Büyük Harfle Mi Başlanır? Noktalı Virgülden Sonra Cümle Nasıl Başlar?

TDK Noktalama İşaretleri Kuralları Ve Örnek Cümleler: Noktalama İşaretleri Nerelerde Kullanılır?

Noktalama işaretleri, istenilen duygu ve düşünceleri uygun tonlama ve vurgu ile cümlede belirtmeye yarayan işaretlerdir. Bu kurallar ayrıca Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenmektedir. Noktalı virgül ise genelde sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmaktadır. Fakat yazım kuralları açısından noktalı virgülden sonra cümlenin nasıl devam ettiği önemlidir.

Noktalı Virgülden Sonra Cümle Nasıl Başlar?

Noktalı virgül, Türkçede oldukça sık kullanılan bir noktalama işaretidir. Bu nedenle bu noktalama işaretiyle pek çok sorunun cevabını insanlar merak ediyor. Özellikle noktalı virgülden sonra cümleye büyük harfle mi başlanır? Gibi soruların cevapları aranıyor. Bu bağlamda noktalı virgülün görevini iyi bilmek gerekmektedir. Noktalı virgülün iki temel görevi vardır. Bunlardan birincisi kendi içinde virgülle ayrılmış grupları birbirinden ayırmaktadır.

İkinci temel görevi ise sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmasıdır. Bu görevlerin haricinde Özneden sonra virgül kullanılarak birbirinden ayrılmış sözcükler varsa özneyi belirginleştirmek için, özneden sonra kullanılmaktadır. Buna göre yazım hatası olmaması için noktalı virgül kendinden önce gelen sözcüğe bitişik yazılır ve sonraki sözcükle arasına bir boşluk konur. Sonra gelen sözcük özel isim vs. değilse küçük harfle başlar. Noktalı virgülü daha iyi kavramak için aşağıdaki cümle örneklerine bakabilirsiniz:

Gezi kapsamında şu ülkeler ve bahsi geçen şehirleri ziyaret edilecek: Türkiye, İngiltere, Azerbaycan; İstanbul, Londra, Bakü.

Şiirde konular artık alabildiğine genişliyor; biçim, ölçü, uyak önemini yitirerek yazıdan siliniyor; anlam gölgeler, karanlıklar, sisler arasına siniyor.

Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum.

Yeni usul şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu.

Noktalı Virgül Ve Virgülün Farkı Nedir?

Türkçede en fazla karıştırılan noktalama işaretleri noktalı virgül ve virgüldür. Görevleri birbirine benzese de aslında bazı önemli detaylar neticesinde birbirinden farklıdır. Virgüllerin cümle içerisindeki kullanımını incelediğimizde, iki bağımsız cümleyi bağlamada kullanılmaktadır. Ayrıca virgül bir cümlede mola işareti olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda virgül cümleyi daha okunabilir bir hale getirmektedir. Noktalı virgül ise bağımlı olmayan veya bağımsız iki içerik arasında bir ayırıcı işleve sahiptir. Noktalı virgül, aynı içerik ile ilgili farkı belirtmek için kullanılmaktadır. Ayrıca iki cümle arasındaki bağımlılığı bir bağlaç yardımı ile göstermek için kullanılmaktadır. Sonuç olarak virgül, içeriklerin eklenmesini sağlarken noktalı virgül iki bağlayıcı içerik arasındaki ayrımı sağlamaktadır. Bunun yanında görünüm olarak da farklıdırlar. Virgül ',' ile gösterilirken noktalı virgül ';' ile gösterilir.

İki Noktadan Sonra Büyük Harfle Mi Küçük Harfle Mi Başlanır?

İki nokta, Türkçede kullanılan bir noktalama işaretidir. Bu işarete ayrıca iki nokta üst üste de denilmektedir. Metin içerisinde çoğunlukla alıntı yaparken, liste yaparken ve açıklama yaparken kullanılmaktadır. Yazım kuralları açısından iki noktayı incelediğimizde, metin içerisinde kullanıldığı işaretin ardından boşluk bırakılır ve işaretin ardından gelen ifade bir cümle ise büyük harfle başlamaktadır. Eğer işaretin ardından gelen ifade cümle değilse kullanılan ilk sözcük küçük harfle başlamaktadır.