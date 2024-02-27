Norm Sapması Nedir? Norm Sapması Ne Anlama Gelir ve Nelere Sebep Olur?

Kişilik bozukluğu, bir bireyin düşünme, hissetme ve davranma şeklini etkileyen kalıcı ve esnek bir örüntüdür. Bu örüntü, kişinin sosyal ilişkilerini, iş hayatını ve genel ruh halini olumsuz etkileyebilir. Bu olumsuzluklara ya da tam tersi olumlu davranış göstermeye norm sapması denir. Norm sapması nedir, ne anlama gelir ve nelere sebep olur gibi konulara açıklık getirmek gerekirse norm sapması, toplumda önemli bir sorundur ve norm sapmasını önlemek için bireysel, sosyal ve çevresel düzeyde çalışmalar yapılması önemlidir.

Norm Sapması Nedir?

Norm sapması, bir toplumda ya da grupta kabul edilen davranış normlarından sapma anlamına gelir. Bu, sosyal kurallara ve beklentilere uymayan davranışları kapsar. Norm sapması, olumlu ya da olumsuz olabilir.

Olumlu norm sapmasını şu şekilde sıralayabiliriz:

Yaratıcılık: Yeni ve özgün fikirler ortaya koymak.

Liderlik: Diğer insanlara ilham vermek ve onları yönlendirmek.

Cesaret: Tehlikeli ya da zor bir durumda doğru olanı yapmak.

Olumsuz norm sapmasını şu şekilde sıralayabiliriz:

Suç : Hırsızlık, saldırı ya da vandalizm gibi yasa dışı davranışlar.

Anti - sosyal davranış : Saldırganlık, yalan söyleme ya da aldatma gibi başkalarına zarar verebilecek davranışlar.

Sapkınlık: Toplum tarafından kabul görmeyen sıra dışı ya da aşırı davranışlar.

Norm Sapması Ne Anlama Gelir ve Nelere Sebep Olur?

Norm sapmasına neden olabilecek birçok faktör vardır. Bu faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Bireysel faktörler : Kişilik, zeka, aile ortamı ve eğitim gibi bireysel faktörler norm sapmasını etkileyebilir.

Sosyal faktörler : Yoksulluk, ayrımcılık ve şiddet gibi sosyal faktörler norm sapmasına neden olabilir.

Çevresel faktörler: Şehirlerde yaşamak, aile içi şiddete maruz kalmak ve medyadaki şiddete maruz kalmak gibi çevresel faktörler norm sapmasına neden olabilir.

Norm sapması, hem birey hem de toplum için olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu sonuçları şu şekilde sıralayabiliriz:

Bireysel sonuçlar : Suç işlemek ya da anti-sosyal davranışlarda bulunmak, hapis cezasına, para cezasına ya da sosyal dışlanmaya yol açabilir.

Toplumsal sonuçlar: Suç, şiddet ve vandalizm gibi norm sapması türleri, toplumlarda güvensizlik ve korku yaratabilir.

Norm sapmasını önlemek için yapılabilecekleri şu şekilde sıralayabiliriz: