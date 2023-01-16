Nörotransmitter Nedir? Nörotransmitter Maddeler Nelerdir, Nerede Üretilir ve Ne İşe Yarar?

Nörotransmitter, nöronlar arasında ki iletişimi kimyasal bir yolla ileten bir iletkendir. Beyin insan vücudunda ki en önemli ve en büyüleyici organlardan bir tanesi olduğundan dolayı nörotransmitter, beyin için oldukça önemli bir rol oynar. Aşağıda ki yazıda nörotransmitter madde örneklerine de rastlayabilirsiniz. Gelin nörotransmitter nedir adlı yazımıza beraber inceleyelim.

Nörotransmitter Nedir?

Nörotransmitter, hücrelerin elektriksel aktivitelerini arttıran veya azaltan ve nöronların birbiri arasında ki sinyali kimyasal bir şekilde ileten bir iletken olarak adlandırılır. İlk olarak 1921 yılında Otto Loewi tarafından keşfedilen bu kavram, asetilkolin molekülünün nöronlar arası kimyasal sinyal iletiminde rol oynamıştır. Beyin ve sinir sistemi için çok önemli bir kavram olmakla beraber, birçok ruhsal hastalığın da sebebi olabilirler.

Beyinde bulunan nörotransmitterler, nöronların birbirlerini uyarmasını, düzenlemesini ya da susturmasında rol oynar. Nörotransmitter, hedef nörona bağlandığında aksiyon potansiyeli başlatılır ve susturucu diye hitap edilen nörotransmitter ise oluşan aksiyon potansiyeline son vermekle görevlendirilir. Beyinde bulunan nörotransmitterler, birden fazla reseptöre bağlanabilir. Örnek olarak GABA adlı nörotransmitterin bağlanabilme şansının olduğu birçok reseptör bulunmaktadır.

Nörotransmitter adında görev alan bir düzine küçük molekül biliniyor. Aynı zamanda 100 'den fazla nöropeptit olduğu biliniyor. Bilim insanları, nöronları iletişim aracı olarak kullananı yeni moleküller keşfetmeye devam ediyor.

Dopamin ve Serotonin, en çok kulağa çalınan ve araştırılan Nörotransmitterler olarak bilinir.

Nörotransmitter Maddeler Nelerdir?

Nöronlar, nörotransmitter adlı kimyasal olan maddeleri bıraktıkları zaman direkt olarak sinpaslarda ki hedef dokularıyla iletişime geçerler. Bu iletişim kimyasal maddeler aracılığıyla gerçekleştiğinden dolayı, bu sürece kimyasal nörotransmisyon adı verilmektedir. Aynı zamanda bu süreç kimyasal sinapsarda gerçekleşir.

Nörotransmitterler yaptıkları görevlere göre 2 ye ayrılmaktadırlar. Birinci grup eksite yani uyarıcılar, ikinci grup ise inhibe edici yani durdurucular olarak adlandırılırlar.

Uyarıcı Nörotransmitterler

Vücutta ki fonksiyonların devam etmesi için bu maddeler kullanılmaktadır.

Kalp atışlarında ki kasılmalar olsun, yürürken veyahut koşarken kullandığımız kas sistemini beynimizin kontrol edebilmesi için gerekli olan nörotransmitterlerdir.

Bu uyarılarıcılardan bazılarına örnek vermek gerekirse; dopamin, nöroepinefrin, epinefrin, örnek olarak verilebilir.

Engelleyici Nörotransmitterler

Beyinde ki dengeyi sağlayıp, beyni sakinleştirme de kullanılan nörotransmitterlerdir.

Engelleyici olan nörotransmitterler, ruh sağlığı ve ruh dengesi ile ilgili birçok sorunla alakalıdır.

Engelleyici nörotransmitterlerin azalması sonucunda bireylerde oluşan olumsuz ruh hali ortaya çıkar.

En sık duyulan engelleyici nörotransmitterler şunlardır;

Seratonin

Asetilkolin

Gaba

Endorfin

Dopamin

Taurin

Nörotransmitter Nerede Üretilir?

Nörotransmitter maddeler, genellikle küçük amin moleküllerinden ya da amino asitlerden meydana gelir. Bazıları ise nöropeptit adı verilen kavramlardan oluşmaktadır. Nörotransmitterler beyinde üretilirler.

Nörotransmitter Ne İşe Yarar?

Nörotransmitterlerin amacı, nöronlar arası iletişimi sağlamaktır. Beynin içerisinde bulunan nöronla, başka tür bir hücre arasında iletişimi sağlamak için kullanılırlar.