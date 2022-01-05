Norveç Hangi Kıtada? Norveç Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Dünyanın refah düzeyi en yüksek ülkelerinden birisi olan Norveç, enteresan coğrafi özellikleri ve sakin bir ülke olması nedeni ile turistler tarafından fazlaca tercih edilmektedir. Norveç nüfusunun düşük olması ve iş gücünün az olması nedeni ile de göçmenlere açık bir ülke olduğunu söyleyebiliriz.

Norveç Hangi Kıtada?

Norveç, öyle yüksek bir refah düzeyine sahiptir ki Avrupa Birliği'ne kendi isteği ile dahil olmamıştır. Avrupa kıtasında yer alan Norveç, 5.4 milyon nüfusa sahiptir. Norveç'in başkenti ise Oslo'dur. Bu ülkede halk Norveççe konuşmaktadır.

Norveç, Kuzey Avrupa'da İskandinav Yarımadası'nın batı kısmında yer alan bir ülkedir. Norveç'in komşuları ise İsveç, Finlandiya ve Rusya'dır. Norveç anayasal monarşi ile yönetilmektedir. Balıkçılık sektöründe dünyanın ve avrupanın zirvesinde olan Norveç, kıyı kesimlerindeki petrol rezervleri ile de dünyadaki en gelişmiş ve ekonomik refaha erişmiş ülkelerin başında gelmektedir.

Norveç Dünyanın Hangi Bölgesinde?

Norveç, kuzey yarım kürede yer alırken Avrupa kıtasında konumlanmıştır. Kısacası Norveç hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır sorusuna bu şekilde cevap verebiliriz. Avrupa Birliği üyesi olmayan Norveç, avrupada serbest dolaşım hakkına sahiptir.

Atlas Okyanusu'nun parçası olan Norveç denizine kıyısı olan Norveç, balıkçılık alanında dünyanın zirvesindedir. Bu sayede de birçok kişiyi istihdam edebilmekte ve ekonomisini geliştirebilmektedir. Özellikle göçmenler çalışmak için Norveç'i tercih etmektedir. Ancak Norveç iş gücüne ihtiyaç duysa da ülkesine aldığı göçmenleri titizlik ile seçmektedir. Çünkü Norveç'te suç oranı çok düşüktür.

Norveç hangi yarım kürede yer alır sorusuna ise basit ve net şekilde kuzey yarım küre cevabını verebiliriz. Çünkü Norveç, kuzey kutbuna son derece yakındır. Bu nedenle de Norveç'te soğuk iklim hakimdir. Ayrıca önemli bir konu da Norveç'te İngilizce anadil kadar yaygın ve etkilidir.