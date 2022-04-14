Norveç Para Birimi Nedir? Norveç Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Kuzey Avrupa bölgesinde konumlanmış, tarihi Vikinglere uzanan oldukça köklü bir ülke olan Norveç'in ekonomi stili serbest piyasa ve devlet mülkiyeti olmak üzere iki şekilde belirlenmiştir. Dünyanın birçok yerine kuzey petrolü, gemi, makine ile makine parçaları ve meşhur Norveç somunu ihracatı yapan Norveç, büyük ihracat pazarına sahipken az nüfuslu bir ülke olduğu için refah seviyesi oldukça yüksektir. Bu bilgiler doğrultusunda, Norveç para birimi ekonomi alanında sıklıkla merak edilen konulardan birisidir. Peki, Norveç para birimi kaç TL'dir? İşte detaylar...

Norveç Para Birimi Nedir?

Norveç resmi para birimi Norges Bank tarafından piyasaya sürülen Norveç Kronudur. Son on yılda en çok işlem yapılan para birimlerini arasında olan Norveç Kronuna ait 1, 5, 10 ve 20 kroner olmak üzere 4 çeşit madeni para 50, 100, 200, 500 ve 1000 kron olmak üzere de 5 çeşit banknot para vardır.

Norveç Para Birimi Kaç TL'dir?

Ülkemiz ile Norveç arasındaki ticaret hacmi yıllık ortalama 1,5 milyar dolar ihracat, 800 milyon dolar ithalat tutarındadır. İki ülkenin karşılıklı ithalat ihracat ilişkisi ve turist alışverişleri olduğu için Norveç para biriminin kaç Türk Lirasına tekabül ettiği ekonomi takipçilerinin sıkça merak ettiği konulardan birisidir. 1 Norveç Kronu yaklaşık 1.65 Türk Lirasına tekabül eder.

Norveç Para Birimi Sembolü Nedir?

Ülkelerin para birimlerinin kendine ait uluslararası para kodu ve sembolü vardır. Norveç Kronu para kodu NOK, sembolü ise Kr şeklindedir.