Norveç’te Saat Kaç? Türkiye Norveç Saat Farkı İle Oslo’da Şu An Saat Kaç?

Norveç Avrupa'nın kuzeyinde yer alan bir ülkedir. İskandinavya yarımadasında bulunan ülke birçok farklı ülke ile komşuluğunu devam ettiriyor. Kuzeyinde Rusya, Batısında Finlandiya ve İsveç bulunuyor. Aynı zamanda batısında da Atlas Okyanusu yer alıyor. Norveç Denizi'ne kıyıları olan bir ülkedir. Eğer Norveç ülkesini ziyaret etmek istiyorsanız Türkiye ile arasındaki saat farklarını bilmeniz gerekiyor. Türkiye Norveç saat farkı ile Oslo'da şu an saat kaç sorularının yanıtlarını sizler için araştırdık.

Norveç'te Saat Kaç?

Norveç başkenti Oslo dünyanın her yerinden ziyaretçi alıyor. Aynı şekilde Türkiye'den de ziyaretçi alan bir yerdir. Bu nedenle Türkiye saatlerine göre Norveç'te ve Oslo'da ki saat farkları oldukça merak edilmektedir.

Norveç Türkiye Saat Farkı

Norveç ve Türkiye arasında ki saat farkı 1 saattir. Her iki ülkenin saatine göre Norveç Türkiye'den bir saat daha geride olan bir ülkedir. İş ya da ziyaret amaçlı olarak ülkeyi ziyaret etmeyi planlıyorsanız mutlaka bu saat farkını göz önünde bulundurmalısınız.

Norveç Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Norveç Türkiye'den bir saat daha geridedir. Bu da Norveç'te ki saatlerin Türkiye saatlerine göre bir saat daha erken hesaplanması anlamına geliyor. İki ülke arasındaki gidiş ve gelişler yoğun olduğundan saat farklılıkları her açıdan önem taşır.

Türkiye Norveç Saat Farkı ile Oslo'da Şu An Saat Kaç?

Türkiye Norveç saat farkı ile Oslo'dan bir saat ileride konumdadır. Coğrafi konumu gereği ileride olan Türkiye'de saat 9:00 iken Oslo'da saat 08:00'dir. Saat hesaplamalarında her zaman bir saatlik farka dikkat edilmelidir.