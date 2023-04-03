Notasyon Nedir? Satrançta Notasyon Kağıdı Ne İşe Yarar, Nasıl Yazılır?

Notasyon nedir sorusuna temel anlamda cevap arıyorsanız sözlüklerden de istifade edebilirsiniz. Satrançta notasyon ne demek araştırması ile de satrancın inceliklerine hâkim olabilirsiniz. Notasyon kağıdı, satranç için önemli bir işleve sahip olan bir ekipmandır. Satrançtaki terimler satrancı daha bilinçli oynamanızı da sağlayacaktır. Notasyon kağıdı ne işe yarar sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Notasyon Nedir?

Notasyon, Fransızca kökenli olup dilimizde kullanılan bir kelimedir. Söz konusu kelime notalama, gösterim anlamına gelir. Notasyon daha çok satrançta kullanılan bir terimdir. Satrançta yapılan hamlelerin her biri notasyon olarak isimlendirilir. Hamlelerin kayıt altına alındığı kaynak da notasyon kâğıdıdır. Notasyon kâğıdına yazılan simgeler, taşların baş harfleri ile başlar. Yapılan hamle ile rakibin bir taşı alınıyorsa hamlenin ismini yazmadan önce "x" harfi kullanılır. Bu yazım şekli aynı zamanda "alır" anlamına da gelir.

Notasyon Kağıdı Ne İşe Yarar?

Notasyon kâğıdı, satrançta strateji belirlemek için önemli bir ekipmandır. Notasyon yazımı sonunda şah ve mat konusu için oyun stili ortaya çıkarılabilir. Notasyon kâğıdı her bir oyuncuda vardır. Oyuncular yapılan hamleleri bu kâğıt üzerine not alırlar. Bu sayede oyunun daha büyük çerçevede görülmesi sağlanır. Notasyon kâğıdı daha çok turnuva ve resmi müsabakalarda kullanılır. Amatör maçlarda bu kâğıt kullanılmaz. Söz konusu ekipman, satrancın daha profesyonel şekilde oynanmasına destek olur. Bu ekipman basılı kağıt olabileceği gibi dijital ortamda da tutulabilir.