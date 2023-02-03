Nötralleşme Tepkimesi Nedir? Nötralleşme Tepkimesi Özellikleri, Örnekleri ve Konu Anlatımı

Nötralleşme tepkimesi nedir sorusunu araştırırken nötralleşme tepkimesi özellikleri ve örnekleri ekseninde araştırma yapılmalıdır. Yazılan bilimsel makaleleri okuduğunuzda ya da kimya ders kaynaklarını incelediğinizde nötralleşme tepkimesi nasıl olur sorusuna cevap bulacaksınız. Nötralleşme tepkimesi asit baz tepkimesi farkı ne gibi konu ile ilgili merak edilen soruların cevapları yazımızın devamında.

Nötralleşme Tepkimesi Nedir?

Asit ve baz olarak sınıflandırılan maddelerin birleşerek tuz ve suyun açığa çıkması olayına nötralleşme denir. Bazı bileşikler iyonik yapılıdır. Bunların da büyük bir kısmı tuzdur. Örneğin K2SO4, CaCO3 ve MgCl2 gibi bileşikler iyonik yapıdadır.

Asit ve bazların tepkimeye girmesi olayına nötralleşme denir. Asit, suya H+ iyonunu verir. Bazlar ise OH- iyonunu ortaya çıkarır. Dikkat edildiği üzere bu iyonlardan biri + iken diğeri – yüklüdür. Yaşanan tepkime ile bu iyonların + ve – özelliği ortadan kalkar ve nötr hale gelir. Bu olay ile çözelti nötralleşmiş olur. Yaşanan kimyasal tepkime "nötralleşme" olarak adlandırılır. Nötralleşmesinin gerçekleşmesini müteakip tuz ve su açığa çıkar. H+ ve OH- iyonlarının bir araya gelmesi suyun oluşmasını sağlar.

Nötralleşme Tepkimesi Özellikleri ve Örnekleri

Her asit ve bazın bir araya gelmesi demek, tepkime sonunda suyun oluşacağı anlamına gelmez. Eğer asit olan maddedeki hidrojen iyonu ile bazda yer alan hidroksit iyonu birleşirse su oluşur. Bu durum kimya literatüründe nötralleşme tepkisi olarak adlandırılır. Yaşanan birleşme esnasında PH seviyesi 7 olmalıdır.

Kimyasal olaylar incelenirken karşınıza çok sayıda nötralleşme örneği çıkacaktır. Bu kapsamda aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Bu tepkimenin sol kısmında bulunanlar reaksiyona girenler, sağ kısmında bulunanlar ise reaksiyondan çıkanlardır. Tepkimeye giren HCl, suyun oluşumuna H+ iyonu ile katkı sağlar. NaOH ise suya OH- iyonu ile katkı sağlar. Bu da çıkan bileşiklerde suyun oluşumuna neden olur. Sonuçta nötralleşme gerçekleşmiş olur.

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

Bu reaksiyon da nötralleşmeye güzel bir örnektir. Reaksiyonun giren kısmında bulunan CH3COOG asetik asit olarak adlandırılır. NaOH ise sodyum hidroksittir. Yaşanan reaksiyonun sonunda CH3COONa, yani sodyum asetat tuzu ortaya çıkar. Ayrıca ortaya çıkan elementlerden biri de sudur.

Her asit baz tepkimesi nötralleşme değildir. Nötralleşme reaksiyonlarında iyonların birbirini nötürlemesi gerekir. Eğer bu durum söz konusu değilse yaşanan tepkime klasik bir asit baz tepkimesidir. Yaşanan reaksiyonda iyonların yük miktarı dikkate alınarak çıkan maddeler hesaplanır. Bu hesaplama yöntemi kimya derslerinde öğrencilere anlatılır.