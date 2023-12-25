Nü İle Başlayan Kelimeler - Türkçe Nü İle Başlayan Kelimeler Listesi

Nü ile başlayan kelimeler içinde birkaçının, neredeyse unutulmaya yüz tutmuş olduğu söylenebilir. Fakat kelime hazinesine yenilerini eklemek isteyenler için bunların çoğu merak uyandırıcıdır. Çünkü bu, okumayı ve yazmayı çok daha verimli bir hale getirir. Ek olarak bir insan, okuduğunu kolay anlamak ve kavramak için çok sayıda kelime bilmek zorundadır. Türkçe nü ile başlayan kelimeler listesi ise büyük oranda buna katkı sağlar.

Nü ile Başlayan Kelimeler Neler?

Etkili konuşmak ve yazmak için çok sayıda kelime öğrenmeye ihtiyaç vardır. Tekdüze, sıkıcı ve anlamsız cümleler kurmaktan kurtulmak için bu noktaya dikkat edilmesi şarttır. Güzel bir konuşma yapmanın püf noktası, bilgi sahibi olunan konuları doğru aktarabilecek kelime ve kavramlara hakim olmaktır.

Bunun için sürekli olarak öğrenmeye açık olmak gerekir. Kelime dağarcığındaki sözcükleri çoğaltmak açısından bulmaca ve benzeri kelime oyunları ile ilgilenmek, sık sık kitap okumak, sözcükleri ve anlamlarını araştırmak faydalı olabilir. "-Nü" eki alarak başlayan kelimelerin neler olduğunu öğrenmek için ise muhakkak aşağıdaki listeye göz gezdirilmelidir.

4 Harfliler

NÜKS

NÜVE

5 Harfliler

NÜANS

NÜFUS

NÜFUZ

NÜKTE

NÜSHA

NÜZUL

6 Harfliler

NÜDİST

NÜDİZM

NÜHÜFT

7 Harfliler

NÜFUZLU

NÜKLEER

NÜKLEON

NÜKTECİ

NÜMAYİŞ

NÜVAZİŞ

NÜZULLÜ

8 Harfliler

NÜBÜVVET

NÜKTEDAN

NÜMİSMAT

9 Harfliler

NÜKSETMEK

NÜMAYİŞÇİ

10 Harfliler

NÜMAYİŞKAR

NÜMİSMATİK

11 Harfliler

NÜKTEDANLIK

12 Harfliler

NÜMAYİŞÇİLİK

13 Harfliler

NÜKLEOPROTEİN

Nu ile Başlayan Kelimeler Neler?

Türkçede, başında "-nu" eki bulunan 40'a yakın kelime bulunur. Bunlardan bazıları ise şu şekilde sıralanabilir:

3 Harfliler

NUH

NUR

5 Harfliler

NUBUK

NUKUT

NUMEN

NURLU

NUTUK

6 Harfliler

NUMARA

NUMUNE

NURANİ

NURHAK

NURSUZ

7 Harfliler

NUHUSET

NUMERİK

NURDAĞI

8 Harfliler

NUMARACI

NUMARALI

NUTASYON

9 Harfliler

NUMUNELİK

NURANİLİK

15 Harfliler

NUMARALANDIRMAK