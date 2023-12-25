Nü İle Başlayan Kelimeler - Türkçe Nü İle Başlayan Kelimeler Listesi

Nü ile başlayan kelimeler içinde birkaçının, neredeyse unutulmaya yüz tutmuş olduğu söylenebilir. Fakat kelime hazinesine yenilerini eklemek isteyenler için bunların çoğu merak uyandırıcıdır. Çünkü bu, okumayı ve yazmayı çok daha verimli bir hale getirir. Ek olarak bir insan, okuduğunu kolay anlamak ve kavramak için çok sayıda kelime bilmek zorundadır. Türkçe nü ile başlayan kelimeler listesi ise büyük oranda buna katkı sağlar.
Etkili konuşmak ve yazmak için çok sayıda kelime öğrenmeye ihtiyaç vardır. Tekdüze, sıkıcı ve anlamsız cümleler kurmaktan kurtulmak için bu noktaya dikkat edilmesi şarttır. Güzel bir konuşma yapmanın püf noktası, bilgi sahibi olunan konuları doğru aktarabilecek kelime ve kavramlara hakim olmaktır.
Bunun için sürekli olarak öğrenmeye açık olmak gerekir. Kelime dağarcığındaki sözcükleri çoğaltmak açısından bulmaca ve benzeri kelime oyunları ile ilgilenmek, sık sık kitap okumak, sözcükleri ve anlamlarını araştırmak faydalı olabilir. "-Nü" eki alarak başlayan kelimelerin neler olduğunu öğrenmek için ise muhakkak aşağıdaki listeye göz gezdirilmelidir.
NÜKS
NÜVE
NÜANS
NÜFUS
NÜFUZ
NÜKTE
NÜSHA
NÜZUL
NÜDİST
NÜDİZM
NÜHÜFT
NÜFUZLU
NÜKLEER
NÜKLEON
NÜKTECİ
NÜMAYİŞ
NÜVAZİŞ
NÜZULLÜ
NÜBÜVVET
NÜKTEDAN
NÜMİSMAT
9 Harfliler
NÜKSETMEK
NÜMAYİŞÇİ
NÜMAYİŞKAR
NÜMİSMATİK
NÜKTEDANLIK
NÜMAYİŞÇİLİK
NÜKLEOPROTEİN
Türkçede, başında "-nu" eki bulunan 40'a yakın kelime bulunur. Bunlardan bazıları ise şu şekilde sıralanabilir:
NUH
NUR
NUBUK
NUKUT
NUMEN
NURLU
NUTUK
NUMARA
NUMUNE
NURANİ
NURHAK
NURSUZ
NUHUSET
NUMERİK
NURDAĞI
NUMARACI
NUMARALI
NUTASYON
NUMUNELİK
NURANİLİK
NUMARALANDIRMAK