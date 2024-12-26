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Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:35 Son Güncelleme: 26.12.2024 11:36

Nü ile Biten Kelimeler - Türkçe Nü ile Biten Kelimeler Listesi

Türkçe'nin zengin kelime hazinesi içinde, "nü" harfi ile biten kelimeler kendine özgü bir yer tutar. Bu kelimeler, genellikle farklı kökenli olup, Türkçe'ye yerleşerek günlük konuşmalarımızda sıklıkla kullanılır. "Nü" harfi ile biten kelimeler, genellikle soyut kavramları ifade eder. Nü ile biten kelimeler, genellikle isim olarak kullanılırlar ve genellikle bir durum, özellik veya kavramı belirtirler. Türkçe nü ile biten kelimeler listesi, dilin estetik yönünü güçlendirerek metinlere derinlik katar.

Nü ile Biten Kelimeler - Türkçe Nü ile Biten Kelimeler Listesi

Türkçe'de nadir kullanılan hece sonları arasında yer alan "nü" ile biten kelimeler, sınırlı sayıda olmasına rağmen oldukça anlamlıdır, Özellikle teknoloji ve gastronomi gibi alanlarda bu kelimelerin önemi büyüktür. Dil bilgisi çalışmalarınızı geliştirmek ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek için bu tür nadir kelimelere de odaklanabilirsiniz. Nü ile biten kelimelerçeşitli alanlarda dikkat çekici bir şekilde kullanılmaktadır. . Türkçe nü ile biten kelimeler listesi aşırı kalabalık bir liste değildir.

Nü ile Biten Kelimeler

• Menü: Restoranlarda yiyecek ve içecek seçeneklerini gösteren liste.

• Rezidü: Kimyada veya fizikte bir işlemden sonra kalan tortu veya artık.

• Komünü: Bir yerleşim yerinde ortaklaşa yaşayan ve mallarını paylaşan bir topluluk.

• Rehünü: Borç karşılığında teminat olarak gösterilen mal veya eşya.

• Volümünü: Ses veya hacim miktarı

• Hüznü: Üzüntü, keder.

• Katmanlı Menü (bilgisayar terimi): Bir yazılımın açılır menülerinde bulunan alt bölümler.

Türkçe Nü ile Biten Kelimeler Listesi

Koyunyünü, sarayönü, eminönü, hanönü, inönü, kösnü, günü, menü, nü.

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Nü ile Biten Kelimeler - Türkçe Nü ile Biten Kelimeler Listesi
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