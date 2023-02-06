Nüfuz Ne Demek? Nüfuz Sahibi Olmak Ne Anlama Gelir ve Nasıl Yazılır?

Nüfuz ne demek sorusu ile ilgili ilk başvuracağınız kaynak Türk Dil Kurumu sözlükleri olmalıdır. Söz konusu kaynaklarda nüfuz sahibi olmak ne demek gibi konu ile ilgili merak ettiklerinize de cevap bulabilirsiniz. Yapacağınız araştırmalarda bu terimin daha çok tarih kaynaklarında yer aldığınız göreceksiniz. Nüfuz etmek nedir gibi konu ile ilgili merak edilen diğer hususlar ile ilgili yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Nüfuz Ne Demek?

Tarih boyunca çok sayıda devlet yeryüzünde hüküm sürmüştür. Ekonomik olarak güçlü olan devletler güçsüz olan devletleri işgal etmiş ve bunları himayesine almıştır. Büyük devletlerin himayesine giren devletler bu devletlere vergi vermek zorunda kalmıştır. Aynı zamanda güçsüz devletler büyük devletlerin himayesine girerek onların nüfuzu altına girmiştir. Nüfuz terimi de bu kapsamda kullanılan bir kelimedir. Tarih kitaplarında da bu terimin yer aldığı görülür.

Tarih kitaplarında nüfuz terimi daha çok nüfuz sahibi olmak ya da nüfuz etmek şeklinde kullanılmıştır. Arapça kökenli olan nüfuz kelimesi, zaman içerisinde Türkçede de yaygın olarak kullanılan bir terim halini almıştır.

Nüfuz Etmek Nedir?

Nüfuz, başkasına söz geçirme ya da güçlü olma anlamına gelir. Bu kelime bir ulusun başka bir ulusu nüfuzu altına alması şeklinde de kullanılır. Askeri ya da ekonomik olarak güçlü olan uluslar zayıf olan ulusları tarih boyunca nüfuzları altına almak istemişlerdir. Bilimsel kaynaklarda da bu terime çokça yer verildiğini görebilirsiniz.

Nüfuz terimi ile ilgili Türk Dil Kurumu kaynaklarında da ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu kaynaklarda nüfuz, bir maddenin başka bir madde üzerine işlemesi demektir. Bunun yanında bir maddenin başka bir maddeyi içine alması da nüfuz olarak tanımlanır. Kimya biliminde de bu terim kullanılsa da daha çok tarih kaynaklarında nüfuz teriminin kullanıldığını görebilirsiniz.