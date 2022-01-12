Nükleer Enerji Nedir, Zararları Nelerdir? Nükleer Enerji Yenilenebilir Mi?

Nükleer enerjinin diğer enerji türlerine göre daha fazla güç ürettiğini söyleyebiliriz. Bu yüzden yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılaştırılması ve olumlu olumsuz sonuçların sıralanması gerekmektedir. Gelin nükleer enerji konusuna daha yakından bakalım.

Nükleer Enerji Nedir?

Nükleer enerji atomun çekirdeğinde bulunan enerjidir. Atomlar maddeyi oluşturan en küçük yapı taşlarıdır ve atomların çekirdeğini bir arada tutan güç nükleer enerjidir. Nükleer enerji ile elektrik üretimi, bir reaktörün içinde atomların parçalanması ile oluşan enerjinin kazanlarda bulunan suyu ısıtması ve oluşan su buharı ile türbinlerin döndürülmesi sonucu elektrik üretimi yapılması prensibi ile çalışan elektrik üretim yöntemidir.

Nükleer enerji genellikle uranyum atomlarının parçalanması ile açığa çıkan enerjinin su buharı elde etmek için kullanılması ve oluşan su buharının türbinleri döndürmesi ile üretilir. Uranyum yerine plütonyum ve toryum da kullanılabilir.

Nükleer Enerji Zararları Nelerdir?

Nükleer enerji santralinin radyoaktif atıkları insan ve çevre sağlığı açısından son derece tehlikelidir. Nükleer enerji santralleri havaya belirli bir miktarda göz ardı edilebilecek düzeyde karbondioksit salınımı yapar. Olası sızmalarda su ve çevre kaynakları kirlenir.

Nükleer Enerji Yenilenebilir Mi?

Nükleer enerji yakıt olarak tanımlandığında radyoaktif bir elementten ısı elde edilen enerji türüne nükleer enerji denilebilir. Nükleer enerji ise atom çekirdeğinde meydana gelen reaksiyonlar sonucu elde edilir. Kısaca nükleer enerji, uranyum, plütonyum gibi radyoaktif elementlerin çekirdeklerindeki proton ve nötronları tutan enerjinin ortaya çıkarılması esasına dayanır. Nükleer santrallerde de uranyum elementinin çekirdeği nötron bombardımanına tutularak yüksek miktarda enerji elde edilir. Tüm bunlar gösteriyor ki nükleer enerji yenilenebilir enerji kaynağı değildir.

Nükleer Enerjinin Faydaları Nelerdir?

Fosil yakıtlara kıyasla üretimi çok daha ekonomiktir.

Yılın her döneminde aynı kapasitede üretim mümkündür.

Hammadde olarak fosil yakıtlara göre daha avantajlıdır.

Üretim konusunda diğer santrallere göre daha fazla enerji üretir.

Nükleer Enerjinin Avantajları Ve Dezavantajları Nelerdir?

Nükleer enerjinin en önemli avantajı diğer enerji türlerine göre çok daha fazla enerji üretmesidir. Çoğalan nüfus göz önüne alındığında bu önemli bir veri kabul edilmektedir.

Üretim maliyetinin düşük olması da önemli bir avantajdır.

Üretim süresince yalnızca su buharı yaydığı için üretim sürecinde temiz olduğu söylenebilir.

Nükleer Enerjinin Dezavantajları;

Atıkları çok tehlikelidir. Genel olarak, sağlık ve çevre için olumsuzdurlar. Radyoaktif atıklar ciddi şekilde kirlenmiş ve ölümcüldür. Bozulması binlerce yıl alır, bu da yönetimini çok hassas hale getirir.

Kazaları çok ciddi olabilir. Nükleer santraller iyi güvenlik önlemleri ile donatılmıştır, ancak kazalar olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Three Mile Adası, Japonya'daki Fukushima veya eski Sovyetler Birliği'ndeki Çernobil neler olabileceğinin örnekleridir.

Savunmasız hedeflerdir. İster doğal afet olsun, ister terör eylemi olsun, nükleer santral bir hedeftir ve yıkılması veya hasar görmesi durumunda büyük kayıplara neden olur.

Nükleer Enerji Nasıl Elde Edilir?

Nükleer enerji genellikle uranyum atomlarının parçalanması ile açığa çıkan enerjinin su buharı elde etmek için kullanılması ve oluşan su buharının türbinleri döndürmesi ile üretilir. Uranyum yerine plütonyum ve toryum da kullanılabilir.

Nükleer Enerjinin Kullanım Alanları Nelerdir?

Evlerde kullanılan Duman detektörleri içlerinde bulunan radyoizotop sayesinde çalışırlar. Radyoizotopa duman geldiğinde alarm tetiklenir. Nükleer santraller her türlü hava koşulunda 7 gün 24 saat yüksek miktarlarda elektrik üretir ve bunu yaparken karbon emisyonu yapmaz.

Röntgen, ultrason, (MRI), ve bilgisayarlı tomografi (CT) taramalarında tıbbi tanı amaçlı olarak nükleer teknoloji kullanılır. Kanser, kalp hastalıkları, nörolojik bozukluklar vb hastalıkların tedavisinde radyasyondan faydalanılır. Gıda maddeleri içerisinde bulunabilecek patojenlerden (bakteri vs.) ve küflerden radyoaktif ışınlanma kullanılarak arındırılır.

Radyasyon teknolojisi ile tarımsal ürünlere zarar verebilecek böcekler toksik ilaçlara gerek kalmadan temizlenir. Işınlanmış tohumlar genel bilinen tarımsal hastalıklara dirençli olarak üretilir. Radyoaktif madde kullanan modern detektör ve izleme teknolojileri ile gümrüklerde ülkemize giren ürünler kontrol edilir.

Nükleer teknoloji havaalanlarında yolcu ve valizlerini kontrol etmede de kullanılır. Radyasyon yardımıyla yapılan tahribatsız muayenelerle yollar ve köprülerde çıplak gözle görülemeyen yapısal bozukluklar tespit edilir. Bilgisayar teknolojisinde mikroişlemciler üzerinde bulunan transistörlerde kullanılan çok çok ince filmlerin kalınlığı yer değiştirmiş bir atomu tespit edecek kabiliyette sensörler tarafından ayarlanır.